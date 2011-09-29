آتش سوزی در فروشگاه لباس زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع این آتش سوزی ساعت 03:52 دقیقه صبح به سامانه 125 آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 83 به محل حادثه در فلکه سوم خزانه بخارایی اعزام شدند.

سعید کاظمی فرمانده آتش نشانان در این رابطه گفت: هنگامی که به محل حادثه رسیدیم سایبان و کرکره در ورودی این فروشگاه کاملا شعله ور بود و از داخل فروشگاه هم دود غلیظی به بیرون متصاعد می شد.

وی گفت: آتش نشانان پس از خاموش کردن چادر سایبان بیرونی فروشگاه، به سرعت قفل در ورودی را بریدند و سپس با داخل شدن به فروشگاه، شعله های آتش را با یک رشته لوله آبرسانی کاملا خاموش کردند.

این فرمانده آتش نشانی درمورد علت بروز آتش سوزی اظهار داشت: علت وقوع این حادثه که در زمان تعطیلی فروشگاه و نبود مالک رخ داد معلوم نیست و کارشناسان پیشگیری آتش نشانی در حال بررسی آن هستند.

وی خسارت وارده به فروشگاه را زیاد اعلام کرد و افزود: درجریان این آتش سوزی تعداد ی مانتو، البسه زنانه و نیز نیم تنه مانکن موجود در داخل فروشگاه در آتش سوخت.

کاظمی هم چنین تصریح کرد: آتش نشانان بعد از ایمن سازی کامل محل حادثه، با بکارگیری تجهیزات ویژه دود غلیظ حاصل از این آتش سوزی را به خارج از ساختمان تخلیه کردند.

