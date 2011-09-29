استعدادیابی ورزش اسکواش در مهدهای کودک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کسری غفوری ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در مجمع انتخابی هیئت اسکواش استان مرکزی افزود: تربیت نسلی قوی برای تیم ملی اسکواش کشور از اهداف اولویت دار فدراسیون کشور است که اجرای طرح استعداد یابی کودکان در مهدهای کودک در این راستا صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح راکتهای کوچک ویژه کودکان 4 تا 6 ساله در اختیار هیئتهای اسکواش استانی قرار می گیرد تا زمینه لازم برای اجرای این طرح فراهم شود.

قائم مقام فدراسیون اسکواش یادآور شد: با اجرای طرح استعداد یابی ورزشکاران کوچک رشته اسکواش طی سال گذشته دو هزار نفر کودک 6 تا 14 ساله در سراسر کشور شناسایی و در قالب طرح الماس ملی ساماندهی شده اند.

غفوری یادآور شد: در صورت اعلام درخواست استان مرکزی در زمینه برگزاری یک مرحله از طرح الماس ملی فدارسیون از آمادگی لازم برای برگزاری این طرح در استان آماده است.

در این مراسم مازیازخاکباز به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی منصوب شد.