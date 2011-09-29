عذرخواهی مورالس از سرخپوستان بولیوی/ دولت با معترضان مذاکره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خشم سرخپوستان بولیوی از برخورد خشونت بار پلیس واکنش "اوو مورالس" رئیس جمهوری این کشور را بدنبال داشت. بر این اساس وی اقدام پلیس بولیوی در سرکوب معترضان سرخپوستی که مخالف ساخته شدن یک جاده در منطقه حفاظت شده آمازون بودند را محکوم و از اتفاق رخ داده پوزش خواست.

روز چهارشنبه هزاران نفر از سرخپوستان این منطقه با برگزاری راهپیمایی، اقدام پلیس در سرکوب مخالفان پروژه جاده سازی را که به مرگ یک کودک و مجروح شدن دهها نفر انجامیده محکوم کردند. آنها همچنین مورالس را که خود یک سرخپوست است متهم کردند با صدور دستور ساخت این جاده به ارزشهای بومیان اصلی بولیوی خیانت کرده است.

در همین حال مورالس طی سخنانی در شب گذشته برگزاری این تظاهرات را یک تلنگر به دولت خود دانست و تاکید کرد این برخورد خشونت بار طبق دستور وی انجام نگرفته است. این در حالی است که تا کنون وزیران دفاع و کشور کابینه مورالس در اعتراض به خشونت به کار رفته علیه معترضان استعفا کرده اند.

وی همچنین از انجام مذاکره بین مقامات دولت و نمایندگان سرخپوستها برای یافتن راه حل این اختلاف خبر داد. گفتنی است در پی کشیده شدن دامنه اعتراضان به کابینه مورالس وی دستور توقف پروژه مذکور را صادر کرد.