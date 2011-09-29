برگزیدگان جشنواره فضائل رضوی زاهدان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی ظهر پنج شنبه در جلسه مطبوعاتی به مناسبت برگزاری پنجمین همایش علمی - پژوهشی فضائل رضوی در زاهدان اظهار داشت: از سوی 113 نفر شرکت کننده در پنجمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی در سیستان و بلوچستان 96 مقاله به دبیر خانه این همایش ارائه شد.

وی گفت: معصومه صابری از قم، زینب کامرانی از اصفهان، عباسعلی اخوان ارمکی از کاشان، برات حمیدیان از زابل و فاطمه سادات آقا سید محمد قاری از فارس با رای نهایی داوران پژوهشگاه قم به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده و به عنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.

وی افزود: همچنین به میمنت لقب مبارک امام رضا (ع) به عنوان ثامن الحجج هشت مقاله به عنوان منتخبان استانی اعلام می شود که از برگزیدگان در مراسم پنجمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضائل رضوی طی روزهای آینده و احتمالا 12 مهر ماه در محل تالار اشراق مجتمع فرهنگی هنری زاهدان تقدیر به عمل می آید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همایش همنامان امام رضا (ع) ویژه دانشجویان استان به میمنت دهه کرامت نیز برگزار می شود که به 10 نفر از برادران دانشجو که هم نام امام رضا (ع) باشند به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

وی گفت: استقبال نویسندگان و اهل قلم اهل سنت از این همایش در خور تحسین بود و مقالات ارزنده ای در تکریم اهل بیت به دبیر خانه این همایش ارسال کردند.

