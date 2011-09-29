  1. استانها
  2. زنجان
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

رمضانی:

100 نخبه در استان زنجان مورد حمایت بنیاد نخبگان هستند

100 نخبه در استان زنجان مورد حمایت بنیاد نخبگان هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان گفت: بنیاد نخبگان کشور تاکنون از 950 نفر از نخبگان حمایت کرده است که از این تعداد 100 نفر از استان زنجان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی قبل از ظهر پنج شنبه  در دیدار آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با نخبگان، اعضای هیئت علمی و برگزیدگان استان، افزود: بنیاد ملی نخبگان بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری تأسیس شده و بیشتر جنبه تشویقی دارد.
 
وی ادامه داد: تاکنون اقدامات نسبتاً‌ مناسبی برای جذب نخبگان و حمایت از این افراد صورت گرفته است که در این رابطه می‌توان به اهداء جوایز علمی اشاره کرد.
 
رئیس بنیاد نخبگان زنجان با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی یافته‌های مخترعین استان، یادآور شد: در همین راستا مجلس شورای اسلامی‌ آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان را به تصویب رسانده است که در 3 ماهه اخیر در سطح کشور 150 شرکت طرح خود را ارائه داده‌اند و این رقم در استان زنجان شامل 2 طرح است.
 
رمضانی، به تدوین سند نخبگان کشور اشاره کرد و گفت: اثرگذاری نخبگان در جامعه در این سند مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به موضوع مهاجرت نخبگان در این سند بیش از گذشته اهمیت داده شده است.
 
کد مطلب 1420069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها