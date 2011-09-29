100 نخبه در استان زنجان مورد حمایت بنیاد نخبگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با نخبگان، اعضای هیئت علمی و برگزیدگان استان، افزود: بنیاد ملی نخبگان بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری تأسیس شده و بیشتر جنبه تشویقی دارد.

وی ادامه داد: تاکنون اقدامات نسبتاً‌ مناسبی برای جذب نخبگان و حمایت از این افراد صورت گرفته است که در این رابطه می‌توان به اهداء جوایز علمی اشاره کرد.

رئیس بنیاد نخبگان زنجان با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی یافته‌های مخترعین استان، یادآور شد: در همین راستا مجلس شورای اسلامی‌ آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان را به تصویب رسانده است که در 3 ماهه اخیر در سطح کشور 150 شرکت طرح خود را ارائه داده‌اند و این رقم در استان زنجان شامل 2 طرح است.

رمضانی، به تدوین سند نخبگان کشور اشاره کرد و گفت: اثرگذاری نخبگان در جامعه در این سند مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به موضوع مهاجرت نخبگان در این سند بیش از گذشته اهمیت داده شده است.

