صیانت از دستاوردهای خون شهداء وظیفه اصلی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در ششمین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم گرامیداشت دهه کرامت و جشن میلاد فاطمه معصومه (س) که با حضور 400 نفر از دانش آموزان شهرستان و با هدف ترویج فرهنگ حیاء، عفاف و حجاب در میان دانش آموزان دختر برگزار شد.

وی اظهار داشت: اگرچه جنگ سخت و تحمیلی دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده اما همچنان این جنگ در قالب جنگ نرم ادامه دارد.



ایران نژاد افزود: در جنگ نرم دشمنی مشاهده نمی شود اما به هر طرف که می نگرید آثار این جنگ مخرب را به خوبی می توانید مشاهده کنید.

این مسئول خطاب به دانش آموزان دختر حاضر در جشن روز ملی دختر، با اشاره به اینکه هدف نهایی دشمنان از طراحی جنگ نرم صید جوانان ایران اسلامی است، خاطر نشان کرد: نسل جوان به عنوان نیروی محرکه جامعه آینده سازان این کشور به شمار می روند بنابراین دشمنان با هدف گذاری خود بر روی جوانان، آینده نظام و کشور را نشانه گرفته اند.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ بهائیت، شیطان پرستی، توزیع گسترده مواد مخدر صنعتی در میان مقاطع سنی مختلف، ترویج عرفان های کاذب و دروغین و... از جمله آثاری است که به واسطه در گوشه گوشه شهر قابل مشاهده است.

ایران نژاد با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی مدیران و مسئولان باید درکنار جوانان و نوجوانان با هوشیاری و همچنین دقت نظر خانواده ها در مقابل این جنگ ایستادگی کنند، در دوران هشت سال دفاع مقدس پدران و برادران شما با ایثار جان و مال خود در مقابل دشمنان ایستادند و این کشور را با شکوه و عزت تقدیم شما کردند بنابراین بر شما واجب است با صیانت از خون شهداء و رشادتهای رزمندگان اسلام از عزت و عفت خود با رعایت حجاب وعفاف صیانت کرده و توطئه های دشمنان را نقش برآب کنید.

گفتنی است جشن روز ملی دختر به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت و جشن میلاد فاطمه معصومه (س) به همت کمیسیون بانوان و خانواده فرمانداری کرج با حضور 400 نفر از دانش آموزان دختر از شهرهای اقماری و مناطق محروم شهرستان در سالن آمفی تئاتر موسسه سرم سازی رازی برگزار شد.





