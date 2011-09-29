اظهارات عجیب یک مدیر در مراسم تودیع/ بی عرضه بودم!

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی ظهر پنج شنبه در مراسمی که برای تودیع و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد در اظهاراتی تعجب حاضران و خبرنگاران را برانگیخت.

مهدوی در سخنانش با اشاره به مشکلات به وجود آمده در زمان تصدی خود در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی استان لرستان گفت: اگر در این زمینه مشکلی وجود داشته به دلیل بی عرضگی من بوده است.

وی خطاب به حاضران ادامه داد: من از شما فعالان اقتصادی استان عذرخواهی می کنم اگر آن طور که باید حمایتی از شما نداشته ام.

مدیرکل سابق صنایع و معادن استان لرستان همچنین به انتقاد از مسئولان استان پرداخت و افزود: برای من درد آور است که من با کلی زحمت یک سرمایه گذار در حوزه فولاد را به این استان آوردم ولی اکنون بیش از 1.5 ماه است که پشت درب مسئول ارشد لرستان معطل مانده است و ایشان به او اجازه ملاقات نمی دهند.

مهدوی در بخش دیگری از اظهارات خود به میزان ضریب توسعه یافتگی لرستان در طول تصدی خودش اشاره کرد و یادآور شد: میزان ضریب توسعه یافتگی لرستان تا قبل از ورود من به این حوزه پنج صدم بوده و این در حالیست که در طول دو سال اخیر این میزان به هفت صدم ارتقا یافته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقا رتبه لرستان در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و بیان داشت: رتبه استان لرستان در این حوزه در طول تصدی من از بیست و هشتم در کشور به بیست و چهارم ارتقا یافته است.

مهدوی ادامه داد: از هزار میلیارد تومانی که در صنعت لرستان سرمایه گذاری شده است 440 میلیارد تومان مربوط به دو سال اخیر بوده که من تصدی این سازمان را بر عهده داشتم.

وی همچنین به دیگر فعالیتهای خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه ها توسعه شهرک های تخصصی صنعتی در استان بود که در این راستا گام های خوبی برداشته شد.

این مدیر تودیع شده در ادامه سخنان خود به دلایل عقب ماندگی لرستان در زمینه صنعت اشاره کرد و گفت: این استان همواره از یک عقب ماندگی مضاعف رنج برده است و اگر مانند یک "بلدوزر" روزانه و شبانه در آن کار کنی این دره آنقدر عمیق است که کارهایی که انجام شده خود را نشان نمی دهد!

وی البته توضیح نداد که علت ایجاد شدن این دره عمیق چه بوده و چرا در مدت زمان دو ساله تصدی وی بخشی از این چاله پر نشده و همچنان لرستان به لحاظ وضعیت صنعت در رکود به سر می برد.

سخنان مهدوی که تندتر از سخنرانی های همیشگی بود که خبرنگاران از او سراغ داشتند در حالی مطرح شد که معاون استاندار لرستان به برخی از اظهارات مطرح شده توسط وی پاسخ داد.

علی هادی چگنی با تاکید بر حمایت مدیریت ارشد استان از سرمایه گذاران گفت: درب اتاق من به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و متولی امر در این بخش همواره به روی سرمایه گذاران باز است.

وی ضمن رد اظهارات مدیرکل قبلی صنایع و معدن، تصریح کرد: هر سرمایه گذاری که اراده کند به استان لرستان بیاید قدم او بر روی چشم ماست و از او حمایت خواهیم کرد.

چگنی تاکید کرد: ما خوب می دانیم ریشه حل مشکل بیکاری در استان لرستان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است پس به طور حتم از سرمایه گذاران در این راستا حمایت خواهد شد.