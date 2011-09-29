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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

5 نظامی دیگر ناتو در افغانستان کشته شدند

5 نظامی دیگر ناتو در افغانستان کشته شدند

وقوع انفجارهای تروریستی در افغانستان موجب کشته شدن 5 نظامی دیگر ناتو و دو پلیس افغان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) خبر کشته شدن 5 نظامی دیگر ناتو در این کشور را تایید کرد.

بر این اساس انفجار یک مین در مسیر خودروی نظامیان ناتو در شرق افغانستان منجر به کشته شدن سه نظامی ناتو شده است. همچنین در انفجار جداگانه ای در این کشور دو نظامی دیگر ناتو کشته شده اند. به این ترتیب شمار تلفات ناتو در افغانستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به 124 نفر افزایش یافت.
 
پلیس افغانستان نیز از کشته شدن دو نیروی خود در انفجار یک بمب جاده ای در صبح امروز پنج شنبه خبر داد. به گفته پلیس این انفجار که در آن یک غیرنظامی نیز کشته شده با استفاده از یک بمب کنترل شونده در غرب شهر هرات رخ داده است.
 
روز گذشته سازمان ملل با انتشار گزارشی از افزایش 40 درصدی خشونتها و حملات تروریستی در افغانستان ظرف یک سال گذشته خبر داد. این در حالی است که بر اساس برنامه زمان بندی شده ناتو، تحویل کنترل مناطق مختلف افغانستان به نیروهای دولتی آغاز شده و این پیمان تا پایان سال 2014 از این کشور خارج می شود.
کد مطلب 1420072

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