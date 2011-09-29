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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

با حضور وزیر فرهنگ انجام شد؛

تجلیل از برگزیدگان جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی در قم

تجلیل از برگزیدگان جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی در قم

قم - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزیدگان جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی در قم تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنج شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و استاندار قم در مرکز شماره ۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد محمد مخلصی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره پرداخت.

بر اساس این گزارش در این مراسم کودکان و نوجوان دخترو پسر که از ۳۱ استان کشور به میهمانی کریمه اهل بیت (ع) مشرف شده بودند نیز حضور داشتند.
 
این گزارش می‌افزاید: استاندار قم و خراسان رضوی به منظور قدردانی از تلاش‌های سید جواد جعفری دبیر جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و سید صادق رضایی رئیس هیئت مدیره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به عنوان خادمان رضوی در برگزاری این جشنواره با اهدای تابلو فرش "وان یکاد" تجلیل کردند.
 
بنا براین گزارش در پایان این مراسم از ۱۶ نفر کودک و نوجوان و ۷ نفر از مربیانی که در جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی شرکت و صاحب امتیاز شده بودند با اهدا لوح تقدیر وتندیس تقدیر شد.
کد مطلب 1420075

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