تجلیل از برگزیدگان جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنج شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و استاندار قم در مرکز شماره ۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد محمد مخلصی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره پرداخت.

بر اساس این گزارش در این مراسم کودکان و نوجوان دخترو پسر که از ۳۱ استان کشور به میهمانی کریمه اهل بیت (ع) مشرف شده بودند نیز حضور داشتند.

این گزارش می‌افزاید: استاندار قم و خراسان رضوی به منظور قدردانی از تلاش‌های سید جواد جعفری دبیر جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و سید صادق رضایی رئیس هیئت مدیره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به عنوان خادمان رضوی در برگزاری این جشنواره با اهدای تابلو فرش "وان یکاد" تجلیل کردند.

بنا براین گزارش در پایان این مراسم از ۱۶ نفر کودک و نوجوان و ۷ نفر از مربیانی که در جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی شرکت و صاحب امتیاز شده بودند با اهدا لوح تقدیر وتندیس تقدیر شد.