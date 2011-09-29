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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

دیدار چهره به چهره استاندار البرز با 40 نفر از مردم استان

دیدار چهره به چهره استاندار البرز با 40 نفر از مردم استان

کرج - خبرگزاری مهر: 40 نفر از مردم استان البرز با حضور در دفتر استاندار با وی و معاون فنی عمرانی استاندار ملاقات کردند و با مطرح کردن مشکلات خود خواستار رسیدگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی و احمد افضلی ظهر پنج شنبه  با 40 نفر ازشهروندان استان البرز به صورت رودررو دیدار و این افراد مشکلات خود را مطرح کردند.


در این ملاقات حضوری، استاندار البرز، از نزدیک با مشکلات این افراد آشنا و دستورات لازم برای حل مشکلات را صادر کرد.
 
این افراد همچنین مسائل دیگر شهروندان شامل مشکلات اداری، مساعدت مالی، مشکلات ورزشی و ... را نیز بازگو کردند و فرهادی پس از شنیدن سخنان ایشان، رفع موانع و مشکلات موجود را دستور داد.
 
یادآور می شود، اخذ وقت ملاقات با استاندار به دو صورت انجام می گیرد :
 
* حضور در استانداری و تکمیل فرم در واحد روابط عمومی و امور بین الملل
* مراجعه به سایت استانداری ( www.ostan-alb.ir ) و تکمیل فرم مربوطه
 
قدردانی از جانباز نویسنده ی کتاب " شنام"
 
در بخشی از این دیدار، استاندار البرز از آزاده و جانباز بسیجی کیانوش گلزار قدردانی و تجلیل کرد.
 
گلزار، نویسنده کتاب " شنام" با موضوع دفاع مقدس است.
کد مطلب 1420080

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