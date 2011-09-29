دیدار چهره به چهره استاندار البرز با 40 نفر از مردم استان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی و احمد افضلی ظهر پنج شنبه با 40 نفر ازشهروندان استان البرز به صورت رودررو دیدار و این افراد مشکلات خود را مطرح کردند.



در این ملاقات حضوری، استاندار البرز، از نزدیک با مشکلات این افراد آشنا و دستورات لازم برای حل مشکلات را صادر کرد.



این افراد همچنین مسائل دیگر شهروندان شامل مشکلات اداری، مساعدت مالی، مشکلات ورزشی و ... را نیز بازگو کردند و فرهادی پس از شنیدن سخنان ایشان، رفع موانع و مشکلات موجود را دستور داد.



یادآور می شود، اخذ وقت ملاقات با استاندار به دو صورت انجام می گیرد :



* حضور در استانداری و تکمیل فرم در واحد روابط عمومی و امور بین الملل