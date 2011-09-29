بلاتکلیفی گسترش فولاد و ابومسلم خراسان/ سرگردانی علاقمندان و هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه گذشته تیم ابومسلم مشهد برای برپایی دومین دیدار خود از رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور میهمان تیم دسته دومی گسترش فولاد سهند تبریز بود.

صرف نظر از مسائل حاشیه ای در خصوص بلاتکلیفی هر دو تیم میزبان و میهمان در تامین محل بازی و سرگردانی علاقمندان و هواداران که به صورت جداگانه به آن خواهیم پرداخت، تیم ابومسلم علیرغم بازی خوب و دیدنی شاگردان پاشازاده با تنها گل دقیقه 62 افشین دانشیار جواز حضور در مرحله سوم را تثبیت و تیم گسترش فولاد سهند از دور مسابقات حذف شد، که هرگز سزاوار باخت و حذف نبود.

تامین محل بازی و باقی قضایا ؟!...



از آنجائیکه تبریز با داشتن دو تیم در لیگ برتر، دو تیم در لیگ یک، دو تیم در دسته دو و زیر گروه و چندین تیم در رده های سنی امید، جوانان، و نوجوانان در رقابتهای کشوری یکی از قطبهای مهم فوتبال محسوب می شود، اما برای برگزاری مسابقات باشگاههای تبریز نیز با مشکل تامین زمین مسابقه روبروست و این سئوالی است که باید مسئولان ورزشی و غیر ورزشی این استان پاسخگو باشند.

گردانندگان باشگاه گسترش فولاد سهند برای میزبانی از تیم ابومسلم، چهار روز قبل زمین چمن مصنوعی شهرداری تبریز را اعلام می کند و هیئت فوتبال آذربایجان شرقی آنرا به فدراسیون فوتبال اعلام کرده و به موضوع چمن مصنوعی آن اشاره و عنوان نمی کند.

به حق تیم ابومسلم بدلیل اینکه در طول چند هفته گذشته در زمین چمن مصنوعی تمرین نکرده و رسماً نیز به آنها ابلاغ نشده است، حاضر به مسابقه نمی شود و بالاجبار هر دو تیم بدنبال زمین بازی در تبریز و اطراف این شهر می گردند.

ورزشگاه تختی بخاطر تمرینات تیمهای داخلی و خارجی مسابقات آسیائی کبدی دایره ای مورد موافقت قرار نمی گیرد، زمینهای چمن ورزشگاههای خسروشهر و اسکو به ترتیب در 20 و 25 کیلومتری شهر تبریز بدلیل کوچکی و عدم تائید نماینده فدراسیون، محل نامناسب برای برگزاری این دیدار اعلام می شود و زمین چمن راه آهن نیز با سرنوشت دو مورد بالا رد می شود.

و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، 85 دقیقه وقفه و بلاتکلیفی، این مسابقه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز انجام و میزبان با شکست روبرو شد.

کجای دنیا چنین وضعیتی در یک مسابقه رسمی رخ می دهد؟