سرشماری نفوس، اولین زیرساخت توسعه پایدار البرز است

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با سپاس از تلاش دست‌اندکاران این طرح ملی،از انجام مطلوب و موفقیت‌آمیز مرحله اول و دوم آموزش سرشماری در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: آیین اختتامیه مرحله دوم آموزش طرح سرشماری نفوس و مسکن با قدردانی از زحمات معاونین فنی و آموزشی، مدرسین و کارشناسان مسئول در قالب تیم سرپرستی اولین دوره سرشماری نفوس و مسکن سال 90 استان البرز با حضور صیدایی معاون برنامه ریزی استاندار برگزارمی شود.

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان البرز گفت: در این آیین به اهمیت و ضرورت اجرای طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن اشاره می شود و اجرای دقیق این طرح به مسئولان کشور کمک می‌کند تا برای رفع نیازها برنامه‌ریزی کنند.



وی، تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در این عرصه و طرح بزرگ سرشماری به عنوان اولین زیر ساخت توسعه پایدار استان شرکت کنیم و دیگران را نیز برای شرکت در این امر مهم تشویق کنیم.

شروع مرحله سوم آموزش سرشماری؛ 16 مهرماه



مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری البرز، ادامه داد: مرحله سوم آموزشی این طرح عظیم در استان البرز از تاریخ شانزدهم مهر تا پایان مهر برای کلیه ماموران آمارگیر با بازبینان و کارشناسان بازبین در کلیه مناطق و شهرستان های تابعه در نقاط شهری و روستایی اجرا خواهد شد.

وی، یادآور شد: در این مراسم به پاس زحمات و همکاری خوب و شایسته مدیر کل فنی و حرفه ای استان محمد حسن از طرف استاندار البرز لوح تقدیر به وی اهدا می گردد.

اختتامیه مرحله دوم آموزش طرح سرشماری نفوس و مسکن استان البرز بعد از ظهر پنج‌شنبه در سالن اجتماعات مرکز آموزش فنی و حرفه ای در کرج برگزار می شود.



اولین طرح سرشماری نفوس و مسکن از دوم تا بیست ودوم آبان ماه به طور همزمان در سراسر کشور و در استان البرز برگزار می شود.