شکوفایی لرستان در گرو جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه لرستان دارای ظرفیتهای بالقوه و منابع خدادادی فراوانی است، اظهار داشت: متاسفانه این ظرفیتها در لرستان بالقوه باقی مانده است و هنوز بالفعل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی معضل بیکاری و معضلات اجتماعی در لرستان عدم شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای این استان در حوزه های مختلف است، عنوان کرد: تنها راه حل شکوفایی این ظرفیتها ورود بخش خصوصی و سرمایه گذای این بخش در لرستان است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر همکاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در لرستان یادآور شد: در این صورت است که نرخ بیکاری در لرستان کاهش یافته و چرخ توسعه در استان به حرکت در خواهد آمد.

چگنی با بیان اینکه متاسفانه استان لرستان در زمینه وجود زیرساختها مشکلات فراوانی دارد بیان داشت: برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در لرستان باید زیرساختهای لازم از جمله راه آهن، فرودگاه، راه و ... ایجاد شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مدیریت ارشد لرستان در زمینه ایجاد زیرساختها اقدامات مطلوبی را در دستور کار قرار داده است، یادآور شد: استانداری لرستان نیز به طور حتم در زمینه ایجاد زیرساختها و فراهم کردن زمینه لازم برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایتهای لازم را خواهد داشت.