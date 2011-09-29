10 درصد جمعیت خراسان جنوبی برای عمره ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری ظهر پنج شنبه در جلسه برنامه ریزی برپایی نمایشگاه حج در استان با بیان اینکه تلاش می کنیم اعزام امسال حجاج از فرودگاه بیرجند به انجام برسد، اظهار داشت: تاکنون 60 هزار نفر از طریق شعب بانک ملت و ملی برای اعزام به حج ثبت نام کرده اند که نشان دهنده تدین، پایبندی و اعتقادات و باورهای عمیق دینی مردم استان است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه حج در استان از تاریخ هفتم تا 14 مهرماه جاری در استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این کار به خصوص برای افرادی که برای اولین بار به سرزمین وحی مشرف می شوند بسیار مفید خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به بیداری اسلامی در دنیا تمام نگاهها به سمت زائران ایرانی است که اهمیت این موضوع را می رساند.

افشاری بیان کرد: حجاج ایرانی به عنوان سفیران جمهوری اسلامی ایران در عربستان می توانند به ایفای نقش بپردازند که در این راستا ارتقای سطح بینش سیاسی این افراد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: امروز با توجه به روندی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوسته است می توان ادعا کرد که صدور انقلاب اسلامی به تمام نقاط دنیا که امام راحل (ره) وعده آن را داده بود به خوبی عملی شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی از تمام دستگاههای اجرایی و ذیربط خواست با همکاری همه جانبه با اداره کل حج و زیارت استان نسبت به برپایی هرچه با شکوهتر نمایشگاه حج اقدامات لازم به انجام برسانند.

مدیر حج و زیارت استان نیز از اعزام 10 هزار نفر به عمره مفرده خبر داد و افزود: هزار و 300 نفر استان همچنین به حج تمتع مشرف خواهند شد.

ابوالفظل نوفرستی بیان داشت: در نیمه اول سال جاری 18 هزار نفر از استان به عتبات عالیات اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه حج در سال های گذشته از استقبال بالایی برخوردار بوده است، بیان کرد: سال گذشته 60 هزار نفر از نمایگشاه حج در استان بازدید کردند.

نوفرستی به افتتاح پنج دفتر زیارتی و چهار نمایندگی در شهرستانهای استان طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون 21 دفتر زیارتی در سطح استان فعالیت می کند.