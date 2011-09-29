ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بااعلام این خبر اظهار داشت: این جشن ویژه دانش آموزانی است که امسال اولین سال روزه گرفتن آن‌ها بوده است.



وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده جشن ویژه دختران در روز شنبه نهم مهر ماه با حضور هزار و ۲۵۹ (به تعداد سالهای گذشته از سال تولد حضرت معصومه (س)) از دانش آموزان دختر برگزار می‌شود.



معاون تربیتی آموزش و پرورش قم ادامه داد: جشن ویژه دانش آموزان پس نیز شنبه ۱۶ مهرماه با حضور هزارو ۲۸۴ دانش آموز پسر (به تعداد سال‌های گذشته از سال تولد امام رضا (ع)) برگزار خواهد شد.



وی همچنین از انتخاب خادم افتخاری حرم از بین دانش آموزان خبر داد و اظهار داشت: در این برنامه، مدارس متوسطه دختران و پسرانه، طبق برنامه از پیش طراحی شده، از دانش آموزان علاقمند ثبت نام نموده و هر آموزشگاه یک نفر را انتخاب و به اداره مربوطه معرفی و ادارات نیز پس از جمع بندی نهایی لیست خادمین را اعلام می‌کنند.



وی بازدید رایگان از موزه آستانه مقدسه، نوختن زنگ کرامت و برگزاری همایش اسوه طهارت و عصمت را از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش قم در دهه کرامت عنوان کرد.