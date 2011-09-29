  1. استانها
  2. البرز
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

برگزاری موفق سرشماری در شهرستان طالقان موجب توسعه می شود

برگزاری موفق سرشماری در شهرستان طالقان موجب توسعه می شود

طالقان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی طالقان با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات در سیاستگذاری های کلان کشور گفت:برگزاری موفق سرشماری در شهرستان تازه تاسیس طالقان موجب توسعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز ظهر پنج شنبه در همایش توجیهی سرشماری نفوس و مسکن و در جمع دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان طالقان، افزود: برنامه ریزی در جهت رشد و پیشرفت جامعه بر اساس داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجود جامعه میسر خواهد شد.

وی گفت: سرشماری نفوس و مسکن تصویری جامع و روشن از جمعیت ، روند حرکت و رشد آن را  ارائه خواهد داد.
دلاویز اظهارداشت : سرشماری نفوس و مسکن یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی است که همگان باید در سال جهاد اقتصادی به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

بخشدار مرکزی طالقان در ادامه با اشاره به اولین سال سرشماری نفوس و مسکن در طالقان با عنوان شهرستان افزود : همه دهیاران و شوراها باید در اطلاع رسانی و ترغیب مردم به شرکت در این امر دقت لازم را داشته باشند.

وی در پایان از رسانه های گروهی به ویژه خبرگزاری های و مطبوعات خواست تا با اطلاع رسانی صحیح  مسئولان را در اجرای دقیق و به موقع این طرح یاری نمایند. 
 

کد مطلب 1420091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها