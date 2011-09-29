برگزاری موفق سرشماری در شهرستان طالقان موجب توسعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز ظهر پنج شنبه در همایش توجیهی سرشماری نفوس و مسکن و در جمع دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان طالقان، افزود: برنامه ریزی در جهت رشد و پیشرفت جامعه بر اساس داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجود جامعه میسر خواهد شد.

وی گفت: سرشماری نفوس و مسکن تصویری جامع و روشن از جمعیت ، روند حرکت و رشد آن را ارائه خواهد داد.

دلاویز اظهارداشت : سرشماری نفوس و مسکن یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی است که همگان باید در سال جهاد اقتصادی به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

بخشدار مرکزی طالقان در ادامه با اشاره به اولین سال سرشماری نفوس و مسکن در طالقان با عنوان شهرستان افزود : همه دهیاران و شوراها باید در اطلاع رسانی و ترغیب مردم به شرکت در این امر دقت لازم را داشته باشند.

وی در پایان از رسانه های گروهی به ویژه خبرگزاری های و مطبوعات خواست تا با اطلاع رسانی صحیح مسئولان را در اجرای دقیق و به موقع این طرح یاری نمایند.

