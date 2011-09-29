مس سرچشمه - شهرداری تبریز؛ پیکاری برای فرار از قعر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر شنبه آینده با انجام دو دیدار پیگیری خواهد شد که طی آن در یکی از این بازی ها، تیم شهرداری تبریز در سرچشمه، به میهمانی تیم مس این شهر خواهد رفت تا نهمین هفته لیگ برتر، شاهد دومین رویارویی تیمهای تبریزی با دو تیم استان کرمان باشد.

تیمهای مس سرچشمه و شهرداری در شرایطی به دیدار یکدیگر می روند که هر دو در رده های پایینی جدول جای گرفته اند که در این بین وضعیت تیم مس وخیم تر از تیم تبریزی است.

حضور هر دو تیم در نیمه پایینی جدول و نزدیکی به قعر، سبب شده تا این بازی از حساسیت بالایی برخوردار شده و هر دو تیم به دنبال امتیازگیری باشند اما آنچه مسلم است، انگیزه تیم میزبان برای حفظ حداکثر امتیازات در خانه است که این امر تا حدودی کار شهرداری را سخت تر خواهد کرد.

بی گمان دیدار تیمهای مس سرچشمه و شهرداری تبریز، فرصتی را نصیب دو تیم می کند تا با افزودن بر اندوخته هایشان تا حدودی خود را در جدول بالاتر بکشند که در این حالت شرایط تیم شهرداری می تواند بسیار بهتر از حریف باشد؛ چراکه برتری تیم تبریزی در مصاف عصر شنبه ورزشگاه سرچشمه می تواند این تیم را چند پله و حتی در بهترین شرایط ممکن تا رده ششم، هفتم جدول صعود دهد اما سه امتیاز این پیکار، تیم اصغر شرفی را می تواند فقط و فقط یک خانه بالاتر ببرد که از این منظر می توان وزنه روحی روانی شهرداری را سنگین تر ارزیابی کرد.

شهرداری تبریز که طبق عادت این فصل خود، هفته گذشته برای چهارمین بار میهمان نوازی کرد و دو امتیاز خانگی دیگر در مصاف با شاهین بوشهر از دست داد، این هفته می خواهد عادت خود در بازیهای بیرون از خانه را نیز ادامه دهد تا برای چهارمین بار با دستی پر به تبریز بازگردد.

این تیم اگر ترک عادت کند، در خطر همسایگی با کرمانی های قعرنشین قرار خواهد گرفت و فرصت برای شمالی های پایین جدولی مهیا خواهد بود تا هر کدام حداقل یک رده ای را در جدول صعود کنند.

شهرداری عصر شنبه در سرچشمه، برابر تیمی به میدان خواهد رفت که با قعر جدول فقط یک پله فاصله دارد و همین موضوع سبب شده تا میودراگ یشیچ و شاگردانش بیشتر مراقب اوضاع باشند و تلاش خود برای کسب امتیاز را افزایش دهند.

شهرداری تبریز در هفته های گذشته ثابت کرده که بیرون از خانه خوب نتیجه می گیرد و همواره با امتیاز زمین مسابقه را ترک کرده اما در دیدار این هفته خود، برابر تیم تازه متحول شده مس سرچشمه قرار خواهد گرفت که اصغر شرفی را روی نیمکت مربیگری خود می بیند.

شاید همین تغییرات در تیم مس، این حریف را برای یشیچ و دستیارانش تا حدودی ناشناخته جلوه دهد اما همانطور که سرمربی صرب شهرداری در گفته هایش اذعان می کند، وی همواره تمرکز خود و شاگردانش را به تیم شهرداری معطوف می کند و سعی دارد تا تیمش بازی بهتری انجام دهد.

نکته ای که بایستی ذکر شود این است که شهرداری در فصل جاری یک بار مسافر کرمان بوده و در همان هفته اول توانسته یک امتیاز سوغات کرمان را به تبریز بیاورد که همین متوقف ساختن مس، شروعی خوب بر امتیازگیری های تیم یشیچ در مصاف های خارج از خانه بوده و اکنون نوبت آن رسیده که سرخپوشان مسافت سرچشمه کرمان تا تبریز را با شادی حاصل از کسب امتیاز طی کنند.

اما مشکلی که تیم شهرداری طی هشت هفته گذشته همواره با آن دست و پنجه نرم کرده، بی دقتی بازیکنان این تیم در زدن ضربات نهایی به سمت چارچوب بوده که چندین بار صدای مربی صرب را در آورده است.

اگرچه یشیچ بهانه خوب و البته معقولی را پس از اینکه تیمش امتیاز از دست می دهد، پیش می کشد اما وی هرگز نخواسته که مشکل گلزنی تیمش را از راه هایی غیر از حرف زدن حل کند.

به بیانی دیگر، این مربی به جای اینکه تاکتیک حمله تیمش را دچار تغییر و جابجایی نفرات بکند، همواره از بی دقتی و نداشتن تمرکز بازیکنانش فریاد بر آورده و این مشکل را همچون "غول شکست ناپذیر" تصور کرده که البته وی تنها راه شکست این غول را نیز فقط و فقط تمرین بسیار می داند و اعتقادی به راه حل های دیگر ندارد.

شهرداری تیمی است که در خط حمله از بازیکن باتکنیکی همچون سعید دقیقی ملی پوش بهره می برد که تبحر خاصی در بازی روی زمین دارد و تا کنون نیز نشان داده که تنها امید گلزنی تیمش به شمار می رود اما آیا می توان در هر بازی روی خلاقیت دقیقی حساب کرد و چشم به ساقهای وی دوخت؟

بی گمان این مهاجم فقط در چند بازی و چند صحنه می تواند به تنهایی مدافعان حریف را به هم ریخته و گل بزند؛ چراکه اکنون همه تیم ها کم و بیش از یکدیگر شناخت پیدا کرده اند و حتی "خلاق ها" نیز نمی توانند کاری بیشتر برای تیمشان بکنند.

یشیچ می تواند برای حل مشکل گلزنی تیمش، از مهاجمی با خصوصیات و قابلیت های متفاوت در کنار سعید دقیقی استفاده کند.

مهاجمی که قدرت سرزنی خوبی داشته باشد و بتواند نقش مکمل را برای دیگر فوروارد تیمش ایفا کند؛ آن هم در تیمی که از بازیکنان نفوذی کناری خوبی بهره مند است و در هر بازی صاحب چندین ضربه ایستگاهی و کرنر می شود.

شهرداری اگر یک مهاجم سرزن در نوک پیکان خط حمله اش داشته باشد، آنگاه مصاحبه های میودراگ یشیچ نیز دیگر تکراری نخواهد بود و این مربی صرب هرگز نخواهد توانست از تعلل مهاجمانش سخن بگوید؛ چون هیچ مهاجم سرزنی قادر نخواهد بود توپ ارسالی هوایی را با سر "استپ" کرده و تعلل داشته باشد و همان ضربه اول را به توپ خواهد نواخت.

تیم فوتبال شهرداری تبریز در ایستگاه نهم لیگ برتر، از ساعت 18 روز شنبه نهم مهر میهمان تیم مس سرچشمه خواهد بود.

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محمود نصیرپور