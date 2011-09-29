انجام کارهای زیربنایی نیازمند سرمایه گذاری روی کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در آئین افتتاحیه نخستین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی که ظهر پنج شنبه در مرکز شماره ۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزارشد با تاکید بر لزوم شناسایی و آموزش معارف اسلامی به کودکان اظهار داشت: با ایجاد اعتقادات قوی در کودکان دیگر جایی برای نگرانی از بروز هجمههای فرهنگی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به آثار برخی از بزرگان در باب معارف اسلامی افزود: کتاب داستان راستان شهید مطهری و تفسیر المیزان علامه طباطبایی از جمله این آثار است که برای جذب نسل جوان و نوجوان به معارف بلند اسلامی است و این امر به خوبی اهمیت و حساسیت مسئله را نشان میدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کودکان اشاره و گفت: جشنواره تئاترکودک ونوجوان در همدان و جشنواره فیلم کودک در اصفهان ازجمله برنامههایی است که تا ۲ ماه آینده به همت این وزارتخانه برگزار میشود.
حسینی ادامه داد: امروز بیش از گذشته بر ساخت فیلمهای گوناگون در جهان سرمایهگذاری میشود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آموزش وپرورش وکانون فکری پرورشی کودکان ونوجوانان میخواهد تا در برگزاری این برنامهها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: مشارکت آموزش وپرورش وکانون فکری کودکان ونوجوانان با این وزارتخانه در اجرای برنامههای گوناگون آموزشی باید به صورت عمومی، فراگیر وگسترده باشد وتنها به برگزاری جلسات و یک برنامه خاص ختم نشود.
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