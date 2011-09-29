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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

حسینی:

انجام کارهای زیربنایی نیازمند سرمایه گذاری روی کودکان است

انجام کارهای زیربنایی نیازمند سرمایه گذاری روی کودکان است

قم - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انجام کارهای زیر بنایی منوط به سرمایه گذاری بر روی کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در آئین افتتاحیه نخستین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی که ظهر پنج شنبه در مرکز شماره ۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزارشد با تاکید بر لزوم شناسایی و آموزش معارف اسلامی به کودکان اظهار داشت: با ایجاد اعتقادات قوی در کودکان دیگر جایی برای نگرانی از بروز هجمه‌های فرهنگی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به آثار برخی از بزرگان در باب معارف اسلامی افزود: کتاب داستان راستان شهید مطهری و تفسیر المیزان علامه طباطبایی از جمله این آثار است که برای جذب نسل جوان و نوجوان به معارف بلند اسلامی است و این امر به خوبی اهمیت و حساسیت مسئله را نشان می‌دهد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کودکان اشاره و گفت: جشنواره تئاترکودک ونوجوان در همدان و جشنواره فیلم کودک در اصفهان ازجمله برنامه‌هایی است که تا ۲ ماه آینده به همت این وزارتخانه برگزار می‌شود.
 
حسینی ادامه داد: امروز بیش‌ از گذشته بر ساخت فیلم‌های گوناگون در جهان سرمایه‌گذاری می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آموزش وپرورش وکانون فکری پرورشی کودکان ونوجوانان می‌خواهد تا در برگزاری این برنامه‌ها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشارکت کنند.
 
وی تاکید کرد: مشارکت آموزش وپرورش وکانون فکری کودکان ونوجوانان با این وزارتخانه در اجرای برنامه‌های گوناگون آموزشی باید به صورت عمومی، فراگیر وگسترده باشد وتنها به برگزاری جلسات و یک برنامه خاص ختم نشود.
کد مطلب 1420097

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