جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع)و معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان بعدازظهر پنجشنبه با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولین و کارکنان در محل نمازخانه امام علی (ع) سپاه برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه امام سجاد (ع)در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امریکا، اروپا و شوروی به فکر یک استراتژی بلندمدت جهت تسلط خود بر جهان از طریق در اختیار گرفتن مراکز تولید انرژی های فسیلی، سلاحهای کشتار جمعی و فرهنگ جهان بودند اما با پیروزی انقلاب اسلامی خود را در برابر یک مانع بزرگ دید.

حجت الاسلام عبدالرضا رستگار افزود: آنها می خواستند با به راه انداختن جنگ تحمیلی علیه کشورمان این مانع را از سر راه خود بردارند اما به لطف خداوند متعال این جنگ باعث سرفرازی و مستحکم شدن پایه های انقلاب در جهان شد.

حجت الاسلام رستگار عنوان کرد: غرب چهار صدسال تبلیغ کرد که دین عامل عقب ماندگی است به دنیا فهمانده بود که تنها فرهنگی که میتواند باعث پیشرفت دنیا شود فرهنگ غرب است و در این فضای ظلمانی مردی از تبار ابراهیم و با منطقی محمدی به نام امام روح الله با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی قیام کرد وخط بطلانی برتمام بافته های غرب کشید و گفت تنها راه پیشرفت بشریت دین اسلام است.

وی نتیجه نقلاب و هشت دفاع مقدس را خاورمیانه بزرگ بامحوریت جمهوری اسلامی ایران دانست که در حال حاضر تشکیل شده است.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع)نیز در این مراسم گفت: اگر نسبت به دفاع مقدس بی تفاوت شویم آن رسالتی را که شهدا بر دوش ما گذاشته اند را نمی توانیم به خوبی انجام دهیم.

سردار مارانی جانبازان، آزادگان و ایثارگزان را از گوهر های زنده این انقلاب دانست و همه خواست که قدر دان آنان باشیم وراه آنها را که دفاع از انقلاب و اسلام است را ادامه دهیم.

در پایان این مراسم از زحمات 30ساله سرهنگ پاسدار موسی مولاپرست تقدیرو تشکر به عمل آمدوسرهنگ پاسدار محمد مهدی زارعی به عنوان جانشین فرمانده سپاه امام سجاد (ع)معرفی شد همچنین از زحمات سروان پاسدار علی فرج زاده تقدیرو تشکر به عمل آمد و سرهنگ پاسدار محمد زارع مهرانی به عنوان معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه سپاه امام سجاد(ع)معرفی شد.