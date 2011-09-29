پیش فروش بلیت قطار حد فاصل 11 مهر تا 11 آبان هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت قطارهای مسافری همانند سنوات گذشته به طور یکپارچه و یکسان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی رجا صورت می ‌گیرد.

در فروش یکپارچه بلیت قطار، هر گونه موجودی بلیتی که در همه نمایندگی‌ های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است.

خریداران بلیت قطار بعد از گرفتن بلیت از اپراتور فروش بلافاصله مندرجات آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدا و مقصد، تاریخ و ساعت حرکت و ... را به دقت بازنگری کرده و هرگونه مغایرت را به اپراتور اعلام کنند.

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت و ... می ‌توانند به صورت شبانه‌ روزی با تلفن 139 تماس بگیرند.

شماره پیامک 3000139 و 3000300 نیز آماده دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار است.