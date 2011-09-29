فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه لرستان به میدان بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شمالی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع اظهار داشت: مزیت ادغام این دو وزارتخانه ارتقا بهره وری، کاهش هزینه تمام شده توسعه صادرات و ... است.

وی همچنین افزایش رقابت پذیری کالاهای کشور و ایجاد اشتغال مستمر و مداوم را از دیگر مزایای ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برشمرد.

مدیرکل امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما باید به گونه ای کار کنیم که آثار مطلوب ادغام این دو وزارتخانه برای مردم ملموس باشد عنوان کرد: همچنین باید به گونه ای کار شود که مردم کارهای انجام شده را به صورت عینی و عملیاتی مشاهد کنند.

محمدی شمالی با اشاره به اینکه استان لرستان در زمینه صنعت، معدن و تولید دارای ظرفیتهای فراوانی است، ادامه داد: ما امیدواریم که لرستان نیز با توجه به وجود این ظرفیتها و ادغام دو سازمان بازرگانی و صنایع و معدن زمینه ارتقا و توسعه آن نیز در ابعاد مختلف فراهم شود.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای شکوفایی ظرفیتهای استان لرستان افزود: فعالان اقتصادی بخش های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی در لرستان باید به میدان بیایند و خلاقیت خود را بیش از گذشته به نمایش بگذارند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی در این راستا اقدامی نکند به طور حتم توسعه ای هم اتفاق نخواهد افتاد عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی باید با استفاده از منابع ملی خدادادی موج عظیمی از کارآفرینی و تولید را در کشور ایجاد کنند.