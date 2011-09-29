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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

محمدی شمالی:

فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه لرستان به میدان بیایند

فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه لرستان به میدان بیایند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و مدیرکل استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر قابلیت های لرستان در بخشهای مختلف، خواستار ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شمالی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع اظهار داشت: مزیت ادغام این دو وزارتخانه ارتقا بهره وری، کاهش هزینه تمام شده توسعه صادرات و ... است.

وی همچنین افزایش رقابت پذیری کالاهای کشور و ایجاد اشتغال مستمر و مداوم را از دیگر مزایای ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برشمرد.

مدیرکل امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما باید به گونه ای کار کنیم که آثار مطلوب ادغام این دو وزارتخانه برای مردم ملموس باشد عنوان کرد: همچنین باید به گونه ای کار شود که مردم کارهای انجام شده را به صورت عینی و عملیاتی مشاهد کنند.

محمدی شمالی با اشاره به اینکه استان لرستان در زمینه صنعت، معدن و تولید دارای ظرفیتهای فراوانی است، ادامه داد: ما امیدواریم که لرستان نیز با توجه به وجود این ظرفیتها و ادغام دو سازمان بازرگانی و صنایع و معدن زمینه ارتقا و توسعه آن نیز در ابعاد مختلف فراهم شود.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای شکوفایی ظرفیتهای استان لرستان افزود: فعالان اقتصادی بخش های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی در لرستان باید به میدان بیایند و خلاقیت خود را بیش از گذشته به نمایش بگذارند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی در این راستا اقدامی نکند به طور حتم توسعه ای هم اتفاق نخواهد افتاد عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی باید با استفاده از منابع ملی خدادادی موج عظیمی از کارآفرینی و تولید را در کشور ایجاد کنند.

کد مطلب 1420102

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