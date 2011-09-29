  1. استانها
  2. زنجان
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

پرفسور ثبوتی:

نگاه جرم اندیشانه در کشور وجود دارد

نگاه جرم اندیشانه در کشور وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: چهره‌ ماندگار کشور با اشاره به جرم‌اندیشانه بودن قوانین کشور گفت: این موضوع از سوی رئیس سابق قوه قضائیه مطرح شده و به‌نظر می‌رسد دلیل این امر بی‌اعتمادی موجود در سطح جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی رئیس قوه قضائیه در دیدار با نخبگان و برگزیدگان استان زنجان با بیان اینکه بی‌اعتمادی به یکدیگر باعث می‌شود که پرونده‌های فراوانی در دستگاه قضا وجود داشته باشد، ادامه داد: این عدم اعتماد در همه طبقات جامعه به چشم می‌آید که باید برای رفع این معضل، اقدامات وسیعی صورت گیرد، تا افراد جامعه به یکدیگر اعتماد کرده و زندگی عادی خود را داشته باشند.
 
وی  با اشاره به وضعیت مناسب امنیتی در استان زنجان گفت: این استان از نظر جرم و جنایت، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.
 
پروفسور ثبوتی با بیان اینکه باید زنجان را دارا‌لامن خطاب کرد، افزود: این مسئله به‌واسطه تعداد کم پرونده‌های غیرمجرمانه واصل شده به دادگاه‌ها نیز قابل مشاهده است.
کد مطلب 1420103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها