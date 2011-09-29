نگاه جرم اندیشانه در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی رئیس قوه قضائیه در دیدار با نخبگان و برگزیدگان استان زنجان با بیان اینکه بیاعتمادی به یکدیگر باعث میشود که پروندههای فراوانی در دستگاه قضا وجود داشته باشد، ادامه داد: این عدم اعتماد در همه طبقات جامعه به چشم میآید که باید برای رفع این معضل، اقدامات وسیعی صورت گیرد، تا افراد جامعه به یکدیگر اعتماد کرده و زندگی عادی خود را داشته باشند.
وی با اشاره به وضعیت مناسب امنیتی در استان زنجان گفت: این استان از نظر جرم و جنایت، یکی از امنترین استانهای کشور است.
پروفسور ثبوتی با بیان اینکه باید زنجان را دارالامن خطاب کرد، افزود: این مسئله بهواسطه تعداد کم پروندههای غیرمجرمانه واصل شده به دادگاهها نیز قابل مشاهده است.
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