جشنواره اقوام بهانه ای برای اتحاد بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهیر عصر پنجشنبه در حاشیه جشنواره اقوام افزود: استان گلستان دارای هوایی نسبتا معتدل است و تغییر آب و هوا در چنین جنگلی واقعا جالب و هیجان انگیز است.

وی همچنین از میراث فرهنگی برای برگزاری چنین جشنواره ای که باعث شناخت وی از فرهنگ ایرانی در کوتاه ترین زمان شده است، تشکر کرد.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور 145 نفر از هنرمندان سراسر کشور و هنرمندان خارجی عصر سه شنبه آغاز به کار کرد.

هنرمندانی از کشورهای آسیای میانه و همجوار همچون ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، گرجستان و...، سفرای کشورهای همسایه فارسی زبان در این جشنواره شرکت می کنند.



روح‌الله احمدزاده‌کرمانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز در مراسم افتتاح حضور داشتند.



برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی، جاذبه‎های گردشگری استان‎های کشور، سوغات استان‎ها و اجرای مراسم آیینی و موسیقی اقوام از برنامه‎های این جشنواره است.



در استان گلستان، اقوام مختلف نظیر فارس، ترک، ترکمن، سیستانی، بلوچ، قزاق، زندگی می‎کنند، اما با وجود تنوع قومیتی، زبانی و مذهبی در استان، مردم این خطه با صلح و صفا به زندگی خود ادامه می‎دهند.