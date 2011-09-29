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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

سرپرست سازمان صنعت و تجارت لرستان معرفی شد

سرپرست سازمان صنعت و تجارت لرستان معرفی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه نخستین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با حضور مدیر کل استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم حجت الله بیرانوند به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب و معرفی شد.

وی پیش از این به عنوان مدیر کل بازرگانی استان لرستان مشغول به فعالیت بوده و از مدیران بومی و توانمند لرستان است.

همچنین در این مراسم از زحمات علی مهدوی رئیس قبلی اداره کل صنایع و معادن استان لرستان که مدت زمان دو سال مسئولیت این اداره کل را بر عهده داشت تقدیر شد.

بنابر این گزارش انتصاب سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در راستای ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن انجام شده است.

کد مطلب 1420106

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