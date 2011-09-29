جشن خودکفایی هزار مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی برگزار می شود

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز شنبه نهم مهرماه سال جاری جشن خودکفایی هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد با حضور انواری سرپرست کمیته امداد کشور در سالن اجلاس نماز دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه توانمند سازی خانواده های تحت حمایت از رسالت های مهم کمیته امداد است، افزود: این نهاد باید سالانه 9 درصد از مددجویان خود را از زیر چتر حمایتی خارج کند که این امر از طریق اجرای طرح های توانمند سازی و ایجاد اشتغال انجام می شود.

اکبری با بیان اینکه ایجاد دو هزار فرصت شغلی در استان از تعهدات کمیته امداد خراسان جنوبی در سال جاری است، گفت: پیش بینی می شود بتوانیم سه براربر ظرفیت تعهد خود در استان شغل ایجاد کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه این نهاد سهمیه ای برای تحت پوشش قرار دادن مددجوی جدید ندارد، افزود: در قالب حذف و اضافه و نظام تک خدمتی و چند خدمتی می توانیم به نیازمندان کمک کنیم.

اکبری از اجرای طرح پالایش خدمات به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و افزود: این طرح به منظور شناسائی توانمندیهای افراد تحت حمایت در زمینه های مختلف و ارائه خدمات مورد نیاز به صورت هدفمند در بین مددجویان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از خانواده های تحت حمایت این نهاد توانسته اند با حمایتهای کمیته امداد و تلاش و پشتکار خود به توانائیهای چشمگیری دست یابند، بیان کرد: با اجرای این طرح و تکیل فرمهای نیازسنجی در بین خانواده ها، خدمات به صورت تک یا چند خدمتی ارائه خواهد شد.