پرسپولیس حتی با 11 جنازه هم پرسپولیس است/ نشان می دهیم صبا یعنی چه!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و صبای قم که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بدون شک روز جمعه مردم بازی زیبایی را از هر دو تیم صبا و پرسپولیس شاهد خواهند بود. بازی جوانمردانه و با نشاط که رضایت آنها را جلب خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: اینکه هم تیم ما و هم پرسپولیس برای برد وارد زمین می شویم باعث می‌شود که بازی عصر جمعه زیبا و تماشایی شود. ما در این مسابقه به دنبال برد هستیم چرا که می خواهیم جایگاه خود را در بالای جدول حفظ کنیم.

سرمربی تیم صبای قم با تاکید بر اینکه تیمش به ایده‌آلی که مدنظر داشته رسیده است، افزود: روز جمعه در زمین مسابقه به مردم نشان می‌دهیم که تیم خوب و با انگیزه و جوان صبا چه تیمی است.

وی در ادامه افزود: اینکه می‌گویم به ایده‌آل ها و اهداف خود رسیده‌ایم بیراه نیست، ما از ابتدای فصل برای خود این هدف را متصور بودیم که در هر 5 بازی 8 امتیاز کسب کنیم و از 5 بازی اول لیگ 10 امتیاز به دست آوردیم و امروز که در آستانه هفته نهم هستیم و سه بازی از 5 بازی دوم را هم پشت سر گذاشته‌ایم 9 امتیاز کسب کردیم. اینها نشان می‌دهد به ایده‌آل‌های خود حتی فراتر از آنچه مد نظر داشته‌ایم رسیده‌ایم.

سرمربی صبای قم یادآور شد: ‌ما تا به امروز با حریفانی بازی کرده‌ایم که شرایط خوبی داشته‌اند با این حال برایمان فرق نمی‌کند حریف صدر جدولی باشد یا قعر نشین چرا که تیم‌ها شرایطی نزدیک به هم دارند.

وی در این رابطه افزود: همان طور که می‌بینید کیفیت و نوع بازی تیم‌ها به هم نزدیک است و در نهایت این نوع تفکرات مربیان است که نتیجه یک مسابقه را مشخص می‌کند.

ویسی با ابراز تشکر از شاگردانش افزود: بازیکنان ما تا به امروز آنچه کادر فنی خواسته است را به نحو احسن انجام داده‌اند که همین مسئله باعث شده به آنچه در نظر داشته‌ایم برسیم. امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی در واکنش به این موضوع که چقدر احتمال دارد صبا هم به سرنوشت تیم‌هایی دچار شود که لیگ را خوب آغاز کردند اما به موفقیت نرسیدند، گفت: اگر اهداف یک شخص، مجموعه و گروه مشخص باشد به هیچ عنوان به مشکل بر نمی‌خورد. آن تیم‌هایی که لیگ را خوب شروع کردند اما خوب تمام نکردند اهدافشان تعیین شده نبود.

سرمربی صبای قم در ادامه افزود: در حال حاضر که 25 درصد از دیدارهای لیگ را پشت سر گذاشته‌ایم و یک چهارم از دیدارهای لیگ طی شده ما همچنان جزو تیم‌های بالای جدول هستیم که این نشان می دهد توانایی رسیدن به اهداف خود را داریم و می‌توانیم خود را در میانه بالای جدول حفظ کنیم.

وی یادآورشد: در دوره‌ای که با تیم فولاد به قهرمانی رسیدیم نیز همین دیدگاه‌ها وجود داشت و تاکید می کردند تیم ما نمی تواند قهرمان شود اما در نهایت به اهدافی که می خواستیم رسیدیم . در تیم صبای قم نیز به همین گونه عمل خواهیم کرد. انگیزه بازیکنان را آنقدر بالا نگه می‌داریم که بتوانیم به اهدافی که مد نظر داریم دست یابیم.

ویسی از برنامه‌های خود برای مهار علی کریمی یاد کرد و گفت: ما با هر تیمی که بازی کرده ایم مهره‌های اصلی آن تیم کارایی لازم را نداشتند و در اواسط بازی تعویض شدند. در همین بازی هفته گذشته مقابل فولاد رضا نوروزی آقای گل لیگ در نیمه دوم از زمین خارج شد و نتوانست به تیمش کمک کند.

وی در این رابطه افزود: ما به پرسپولیس نگاه می کنیم نه بازیکن. کریمی هم یک بازیکن بزرگ در تیم خوب پرسپولیس است که 80 درصد از بازیکنان ما برای اولین بار است که او را از نزدیک می‌بینند. برای آنها علی کریمی بازیکنی قابل اعتنا و با ارزش است که با انگیزه مقابلش ظاهر می‌شوند. ما برای مهار کریمی برنامه داریم و سعی می کنیم کارایی او را پایین بیاوریم.

سرمربی تیم صبای قم در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چقدر احتمال دارد تیم شما چهارمین بازی پی در پی خود را بدون دریافت گل پشت سر بگذارد، اظهار داشت: ما در 6 بازی گل نخوردیم و در 2 بازی شش گل دریافت کردیم. این نشان می دهد تیمی که سه بازی گل نخورده این قابلیت را دارد که چهارمین بازی خود را هم بدون دریافت گل پشت سر بگذارد و یا حتی دروازه‌اش در بازی چهارم باز شود. ما مقابل تیم پرسپولیس که بازیکنان تهاجمی‌ای چون علی کریمی، غلامرضا رضایی و ... دارد کار سختی پیش رو داریم اما امیدواریم در این بازی گلی دریافت نکنیم.

ویسی به بزرگی تیم پرسپولیس اشاره کرد و گفت: پرسپولیس همیشه تیم بزرگی است چه صدر جدول باشد چه قعر جدول. پرسپولیس دارای سابقه طولانی و نام بزرگی در فوتبال ایران است اما ما در بازی فردا بدون توجه به این مسائل و جایگاهی که امروز در جدول دارد با قدرت به مصاف این تیم می‌رویم . ما با هوشیاری کامل به دیدار پرسپولیس می رویم حتی اگر11 جنازه جلوی ما بگذارند و بگویند این تیم پرسپولیس است.

وی افزود: پرسپولیس قوی‌تر از گذشته شده و با آمدن هیئت مدیره جدید هواداران این تیم انتظار دارند تیم‌شان بهتر از گذشته بازی کند. خوشحالم که پرسپولیس بحران را پشت سر گذاشته و در شرایطی متفاوت از گذشته مقابل ما می‌ایستد. ما با انگیزه کافی به مصاف پرسپولیس خواهیم رفت و هیچ ترسی به خودمان راه نمی‌دهیم.

ویسی در خاتمه تصریح کرد:‌ بازیکنان با تجربه تاثیر بسزایی در تیم ما دارند و در بازی مقابل پرسپولیس هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. بدون شک اگر آنها روز جمعه خوب بازی کنند برای ما کافی است تا نتیجه لازم را مقابل پرسپولیس کسب کنیم.