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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

سه سه:

هفته گردشگری ایران فرصتی برای جذب توریسم است

هفته گردشگری ایران فرصتی برای جذب توریسم است

گرگان - خبرگزاری مهر: سفیر ساحل عاج گفت: هفته ملی گردشگری ایران فرصت مناسبی برای جذب توریسم فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سی سه عصر پنجشنبه در حاشیه جشنواره اقوام گلستان افزود: جشنواره اقوام به خوبی برگزار شده و اجرای موسیقی سنتی در سالن جشنواره بسیار خوب بود.

وی با اشاره به بازدید از طبیعت زیبای کبودوال گفت: زیبایی های این جنگل همانند زیبایی های جنگل های آفریقا است.

وی ادامه داد: این جشنواره نه تنها فرصت بسیار خوبی بود تا ما با جاذبه های بکر و زیبای این منطقه آشنا شویم، به ما کمک کرد تا با سایر اقوام ایران نیز پیوندی دوستانه برقرار کنیم.

وی اضافه کرد: ما طی این مدت فرهنگ های متعددی را شاهد بودیم که نشان از غنی بودن این سرزمین دارد.

سی سه بیان داشت: از طرفی استان گلستان با داشتن جاذبه ها وظرفیتهای بالای گردشگری با سرمایه گذاری به موقع و درست در این زمینه می تواند آورده مهمی از درآمدهای استان را با قرار گرفتی در حوزه توریسم از آن خود کند.

کد مطلب 1420114

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