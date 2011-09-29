به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر پنج شنبه در پانزدهمین کمیسیون بزرگداشت هفته ناجا، با یادآوری رشادتها و دلاوریهای شهداء هشت سال دفاعمقدس افزود: در تأمین و حفظ امنیت عمومی باید از ظرفیتها و پشتیبانیهای مردمی بهره برد، به همین منظور رویکرد مردممحوری در برنامههای هفته ناجا از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرایم، به آغاز سالتحصیلی جدید اشاره کرد و توجه بیشتر فرماندهان، معاونان و مدیران به نقش پیشگیرانه برنامهها بهویژه در حوزه فضای سایبری، امنیت اخلاقی و آسیبهای اجتماعی مرتبط با دانشآموزان، دانشجویان و جوانان را خواستار شد.
سرهنگ شرفی از دیگر برنامههای اجرایی هفته ناجا، به تجلیل از خانوادههای کارکنان این نهاد اشاره کرد و گفت: برپایی مراسم تجلیل از خانوادههای کارکنان این نهاد باید از کیفیت بالایی برخوردار بوده و برنامههای اجرایی یگانهای ستادی و اجرایی نیز باید کیفیسازی شود.
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