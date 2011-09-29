گلستان مهد گردشگری کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر پنجشنبه در حاشیه جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین افزود: این جشنواره در راستای اهداف متعالی دولت دهم و توسعه گردشگری استان و بازشناخت زیبایی ها و میراث کهن این منطقه نقش مهمی ایفا می کند.
رئیس کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: دولت دهم با درک این نکته که استان گلستان نیازمند توجهی مضاعف است، برنامه ریز ی های دقیقی برای جذب و معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخشهای مختلف استان پیش بینی کرده است.
معاون عمرانی استاندار گلستان همچنین با اشاره به تنوع قومیت های موجود در استان و همچنین وحدت ملی آنان اظهار داشت: برپایی مراسم آیینی و گردهمایی ایرانی کوچک در قلب این نگارستان می تواند زمینه ساز تقویت وحدت ملی قومیت ها در سراسر ایران اسلامی باشد و امید می رود بتوان گام های موثری در ارتقاء سطح فرهنگ بومی برداشت.
دادبود ادامه داد: بازدید سفیران از توانمندی های استان نیز فرصت معرفی و جذب سرمایه گذار خارجی را در بخشهای مختلف میسر می سازد و این امر با افزایش چشمگیر توریست خارجی موجبات بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود را فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در چند سال پیاپی با افزایش شاخص های عملکردی استان می تواند توانمندی های گردشگری گلستان را هرچه بهتر به نمایش بگذارد.
