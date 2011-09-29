گلستان مهد گردشگری کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر پنجشنبه در حاشیه جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین افزود: این جشنواره در راستای اهداف متعالی دولت دهم و توسعه گردشگری استان و بازشناخت زیبایی ها و میراث کهن این منطقه نقش مهمی ایفا می کند.

رئیس کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: دولت دهم با درک این نکته که استان گلستان نیازمند توجهی مضاعف است، برنامه ریز ی های دقیقی برای جذب و معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخشهای مختلف استان پیش بینی کرده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان همچنین با اشاره به تنوع قومیت های موجود در استان و همچنین وحدت ملی آنان اظهار داشت: برپایی مراسم آیینی و گردهمایی ایرانی کوچک در قلب این نگارستان می تواند زمینه ساز تقویت وحدت ملی قومیت ها در سراسر ایران اسلامی باشد و امید می رود بتوان گام های موثری در ارتقاء سطح فرهنگ بومی برداشت.

دادبود ادامه داد: بازدید سفیران از توانمندی های استان نیز فرصت معرفی و جذب سرمایه گذار خارجی را در بخشهای مختلف میسر می سازد و این امر با افزایش چشمگیر توریست خارجی موجبات بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود را فراهم می آورد.

وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در چند سال پیاپی با افزایش شاخص های عملکردی استان می تواند توانمندی های گردشگری گلستان را هرچه بهتر به نمایش بگذارد.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از پنجم مهرماه در محل نمایشگاههای دائمی استان گلستان در گرگان آغاز بکار کرده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.