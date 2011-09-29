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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

ملایی در گفتگو با مهر:

دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی صادر شد

دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انزلی از صادرات دو میلیون و 128 هزار و 560 تن انواع محصولات کشاورزی در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

محمدرضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار انواع محصولات کشاورزی شامل چای، خرما، کشمش، پسته و حنا در مجموع به ارزش 33.93 میلیارد ریال از طریق گمرک بندرانزلی به کشورهای روسیه، ترکیه، لهستان، اندونزی و آلمان صادر شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 273.9 درصد و همچنین از نظر ریالی حدود 209 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرجهاد کشاورزی انزلی گفت: در این مدت مقدار 44 هزار و 783 متر مکعب چوب از کشور روسیه و از طریق گمرک بندر انزلی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113.68 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در شهریورماه سال جاری نیز مقدار 1.36 تن کنجاله کلزا وارد کشور شده است.

کد مطلب 1420122

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