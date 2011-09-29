برلوسکنی خطری بزرگ برای اروپا/ زمزمه برکناری نخست وزیر ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تولد نخست وزیر ایتالیا به بررسی وضعیت وی در این کشور پرداخته و نوشت: برلوسکنی در سالروز تولد خود هیچ دلیلی برای شاد بودن ندارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اعتبار برلوسکنی به شدت در مسیر نابودی قرار گرفته است. آب به گلوی او و حکومتش رسیده است. جریانات غیر اخلاقی و اختلافات در ائتلاف حکومتی قسمتی از مسائل و مشکلات برلوسکنی است.

در این میان گردباد بحران بدهی های ایتالیا ستونهای حکومت برلوسکنی را متزلزل کرده و مدت سه سال است که سیاستهای وی برای حل این بحران نتیجه ای نداده است. برلوسکنی به یک فاکتور خطر بزرگ برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو تبدیل شده و فریادها و درخواست ها برای برکناری او بلندتر و کوبنده تر شده است.

این فریادها تنها از طرف گروههای مخالف برلوسکنی شنیده نمی شود، بلکه از طرف سازمانهای مختلف و حتی حزب شخصی وی نیز به گوش می رسد.

در این میان برلوسکنی که دیگر در کشورش به ندرت به عنوان فردی که شایسته مشورت گرفتن است شناخته می شود تنها اعلام می کند که به کار خود ادامه خواهد داد.

این روزنامه آلمانی در ادامه به برخی از رسواییهای مالی و اخلاقی برلوسکنی اشاره کرده و نوشت: وی می خواهد حداقل تا سال 2013 بر ایتالیا حکومت کند، اما مردم این کشور از دست او خسته شده اند. او با اینکه بسیار پیر و فرتوت شده است اما لجوجانه به کرسی قدرت چسبیده است.

برلوسکونی می داند که یکی از شالوده های موفقیت خود را از دست داده و شامه او دیگر تشخیص نمی دهد که مردم چه می خواهند. برلوسکنی در سال 1994 برای اولین بار انتخابات را برنده شد. او خود را فردی مدرن نشان داد و وعده شروعی تازه و اصلاحات را داد . موفقیت شرکتهای زیر دست برلوسکنی به عنوان مدرکی برای شایستگی او شناخته می شد.

برلوسکنی با نفوذ در رسانه ها و مطبوعات یک امپریالیسم مطبوعاتی بین المللی را خلق کرده است و با فرستنده های تلویزیونی تحت نفوذ خود و برنامه های سلیقه ای ایتالیا را رو به نابودی برده است.



این طور به نظر می رسد که برلوسکنی هدفش از ورود به عرصه سیاست تنها نجات دادن شرکتهای تحت نفوذ خود و فرار از تعقیبات حقوقی و قضایی بود. در چهار دوره نخست وزیری برلوسکنی قوانینی در این کشور تصویب شد که شرکتهایش از آن سود می بردند و او را در برابر محاکمات قضایی حمایت می کرد.