غیبت سه بازیکن تنها مشکل تراکتور سازی است

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه تیم ما احمد آل نعمه و فردین عابدینی را به دلیل مصدومیت و سیاوش اکبرپور را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار ندارد اما با این وجود ما برای پیروزی در بازی با مس تلاش خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: پست اصلی من دفاع است و وظیفه ام دفاع کردن اما من در هر پستی که کادر فنی صلاح بداند بازی می کنم و هرگز به آقای قلعه نوعی نه نمی گویم.

حسینی در پاسخ به این سئوال که "آیا فکر می کردی که همچون سید محمد حسینی در تیم ذوب آهن یک مدافع گلزن باشی؟" اظهار داشت: نه من هرگز فکر نمی کردم همچون محمد حسینی گلزنی کنم چون او یک مدافع گلزن خبره است و چند سال است در لیگ برتر گلزنی می کند اما من اولین سالم است که اینطور در لیگ برتر گلزنی می کنم و امیدوارم بتوانم به روند خود ادامه دهم.

سید محسن حسینی ابراز امیدواری کرد که بتواند همچنان به روند گلزنی اش در لیگ برتر ادامه دهد.

وی با اشاره به آمادگی مطلوب تیم تراکتورسازی در آستانه بازی با مس کرمان، اظهار داشت: شرایط تیم ما شکر خدا خوب است، تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی برگزار کرده ایم و آماده ایم تا در دیدار برابر مس کرمان به پیروزی رسیده و دل هواداران را شاد کنیم.

این بازیکن در خصوص گلزنی های اخیر خود بیان کرد: مطمئن باشید که لطف خدا و ائمه شامل حال من بوده که توانسته ام در این هفته ها برای تیمم گلزنی کنم و سعی می کنم در بازی های آتی نیز اگر فرصتی نصیبم شد، گلزنی کرده و دل هواداران را شاد کنم.

وی با اشاره به تساوی هفته گذشته تراکتورسازان در خانه نفت آبادان، تصریح کرد: تیم ما در آبادان علیرغم گرمای هوا و مشکلات دیگر، شایسته پیروزی بود اما تیم حریف با گلهای اتفاقی ای که به ثمر رساند، مانع از برد ما شد، البته در آن بازی اگر کمی بیشتر وقت داشتیم، می توانستیم گل چهارم را هم بزنیم.

حسینی که در بازی با نفت آبادان در خط حمله تیم تراکتورسازی به کار گرفته شد، در این خصوص گفت: من در زمان مربیگری آقای کمالوند نیز در یک مسابقه 90 دقیقه مهاجم بازی کردم ولی از زمان حضور آقای قلعه نوعی اولین بار است که در خط حمله بازی می کنم و خوشحالم که توانستم جواب اعتماد ایشان را بدهم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اعتماد کادر فنی تیم تراکتورسازی به وی، یادآور شد: من طی سالهای گذشته در تیم تراکتورسازی این قدر بازی نمی کردم و باید از آقای قلعه نوعی تشکر کنم که به من اعتماد کرد و میدان داد تا بتوانم توانایی هایم را نشان دهم و خوشحالم که پاسخ خوبی به اعتماد مربیان تیمم داده ام.

سید محسن حسینی با زدن شش گل، طی هشت هفته اخیر بهترین گلزن تیم تراکتورسازی بوده و در رده سوم برترین گلزنان لیگ برتر قرار دارد.

همچنین این بازیکن هم اکنون بهترین مدافع گلزن لیگ برتر محسوب می شود.