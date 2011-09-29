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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

9 برنامه فرهنگی ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد

9 برنامه فرهنگی ایثار و شهادت در هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر (عج) تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 9 برنامه فرهنگی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی در هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد.

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هفته سند اعتقاد ملت ایران به ارزش‌ ها و باورهای اسلامی و انقلابی است.

وی گفت: برگزاری یادواره شهید عظیم زارعی و شهدای بسیجی کارمند ادارات شهرستان زاهدان با همکاری بنیاد شهید، برگزاری شب شعر خاطره با همکاری حوزه هنری و اجرای گفتمان‌ های دینی با محوریت نقش خانواده در دفاع مقدس از جمله برنامه‌ های محوری این پایگاه در هفته دفاع مقدس بود.

وی افزود: از دیگر برنامه های این پایگاه غبار روبی و عطر افشانی قبور پاک و مطهر شهدا دفاع مقدس، دیدار و سرکشی از خانواده شهدا، برگزاری دعای کمیل با همکاری مسجد جواد الائمه، برگزاری زیارت عاشورا با همکاری بسیج مداحان و برگزاری دعای توسل با همکاری بنیاد شهید بود.

 

کد مطلب 1420131

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