مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور استان های سازمان صدا و سیما در این مراسم گفت: برنامه سازان در رسانه ملی باید با پشتوانه تحقیق و پژوهش به امر برنامه سازی بپردازند تا زمینه جذب حداکثری مخاطبان به این برنامه ها را افزایش دهند.

محمد ثقفی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی نیز پرداختن بیش از پیش به تولیدات ولایی و تاثیرگذار و اتمام پروژه های نیمه تمام را از اولویت های کاری در این مرکز عنوان کرد.

مدیرکل پیشین صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز بیان کرد: هم اکنون 93 درصد جمعیت استان برنامه های شبکه های سراسری را با کیفیت مطلوب دریافت می کنند.

نورالدین جعفری ادامه داد: در آینده نزدیک نیز، برای افزایش پوشش رادیویی، ایستگاه پرقدرت رادیویی با دو فرستنده 200 کیلو وات به بهره برداری می رسد.

وی پخش ماهواره ای شبکه خاوران، افزایش ایستگاه های تلویزیونی از 104 به 369 ایستگاه، تجهیز واحدهای سیار رادیو و تلوزیون و سیگنال رسانی به روستاها را از دیگر اقدامات این مرکز در چند سال اخیر عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی امام جمعه بیرجند نیز رسالت رسانه ملی را در وضعیت کنونی بسیار خطیر دانست و گفت: هم اکنون دشمنان با جنگ نرم، قصد اشاعه فرهنگ غرب را دارند که تولیدات صدا و سیما با بسط و گسترش ارزش های اسلامی می تواند در کمرنگ کردن ضد ارزش ها موثر عمل کند.

محمد ثقفی پیش از این معاونت سیمای مرکز خراسان رضوی را عهده دار بود و به مدت سه سال به عنوان مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی منصوب شد.