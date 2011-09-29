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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

بوکس قهرمانی جهان - باکو/

سومین نماینده ایران هم حذف شد

سومین نماینده ایران هم حذف شد

امین قاسمی با شکست برابر نماینده آمریکا سومین بوکس ایرانی است که از دور رقابت ها ی قهرمانی جهان در باکوی آذربایجان حذف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی امروز پنجشنبه در وزن 69 کیلوگرم با نتیجه 28 بر 10 مقابل "ارول اسپنس" آمریکایی شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

پیش از این آرمین امجدیان در دسته 56 کیلوگرم و ایمان طیبی در 52 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفته اند.

امشب در ادادامه این رقابت ها جاسم دلاوری در وزن 91+ کیلوگرم به روی تشک خواهد رفت.

رقابت های بوکس قهرمانی جهان با شرکت 685 بوکسور از 127 کشور جهان از تاریخ 4 تا 18 مهر در سالن نمایش باکوی آذربایجان برگزار می شود. ایران با 9 بوکسور در این رقابت ها که انتخابی المپیک هم هست شرکت کرده است.
کد مطلب 1420139

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