سومین نماینده ایران هم حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی امروز پنجشنبه در وزن 69 کیلوگرم با نتیجه 28 بر 10 مقابل "ارول اسپنس" آمریکایی شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

پیش از این آرمین امجدیان در دسته 56 کیلوگرم و ایمان طیبی در 52 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفته اند.

امشب در ادادامه این رقابت ها جاسم دلاوری در وزن 91+ کیلوگرم به روی تشک خواهد رفت.

رقابت های بوکس قهرمانی جهان با شرکت 685 بوکسور از 127 کشور جهان از تاریخ 4 تا 18 مهر در سالن نمایش باکوی آذربایجان برگزار می شود. ایران با 9 بوکسور در این رقابت ها که انتخابی المپیک هم هست شرکت کرده است.