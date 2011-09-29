دیپلماسی عمومی رئیس جمهور در نیویورک موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت مریم مجتهد زاده که جزو هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل بود با اشاره به مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل اظهار داشت: یک مطلب اساسی درباره این سفر وجود داشته و آن هم بحث دیپلماسی عمومی است که محمود احمدی نژاد در ارتباط با مردم دنیا دنبال می کنند و در این سفر آن دیپلماسی عمومی موفقیت آمیز بود.

وی افزود: ارتباطاتی که با دانشجویان، اساتید، خبرنگاران، صاحبنظران، جراید، روزنامه ها، گروه های شاخص اجتماعی در آمریکا برقرار شد، کاملا مشخص بوده که این ارتباط با مردم آمریکا بر قرار شده است و بازتاب بسیار موفقیت آمیزی داشت.



رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد: بحثی دیگری که جلوه خاصی داشت، این مطلب بود که ایشان گفت؛ سازمان ملل متحد حاصل دسترنج زحمات یکسری از دولتهاست که در جنگ اول و دوم جهانی این سازمان را تشکیل دادند تا مسائل مردم جهان و دولت ها مورد حل وفصل قرار گیرد اما اکنون به صورت دیگری از این سازمان استفاده می شود.



وی افزود: شورای امنیت و ناتو فقط در جهت منافع خود حرکت می کنند و این اشکال ساختاری است که در سازمان ملل وجود دارد. در ابتدا آن هدف بسیار مقدس بوده ولی الان باید این ساختار تغییر پیدا کند و همه ملت ها باید بتوانند حق اظهار نظر داشته باشند. آمریکا و دولت های اروپایی چه حقی دارند که برای همه مردم دنیا تصمیم بگیرند؟ اینها تا الان جزء ظلم و غارت، دسترنج دیگری برای مردم نداشتند و در قبال این حقی که برای خود قائل هستند، مردم دنیا را نابود می کنند که طرح این موضوع یکی از دستاوردهای مهم این سفر بود.



مریم مجتهد زاده تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این بار هم مانند همیشه عزت و اقتدار خود را نشان داد و در حقیقت صحبت های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، در راستای مواضع نظام جمهوری اسلامی بود و صحبت های امام(ره) که می فرمودند: "هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید" دقیقا در صحبت های رئیس جمهور متجلی شد.



وی افزود: افرادی که در سالن سخنرانی حضور داشتند، مجذوب حرف های ایشان شده بودند و با کمال دقت گوش می دادند و تایید می کردند. اینها نشان دهنده این است که عدالت، صلح و احترام در بین مردم جهان در حال نهادینه شدن است و مردم دنیا به سمت ارزش ها پیش می روند. البته یکسری از این مستکبران هم نمی گذارند اما همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند؛ این موج اروپا و آمریکا را فرا می گیرد و یک روز هم شاهد نابودی نظام های استکباری خواهیم بود.