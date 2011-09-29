وجود ۳۷۰۰ ناشنوا در قم / پیشگیری اصل جدایی ناپذیر بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم حاجی مظفری، ظهر پنج شنبه در مراسم تقدیر از فعالان ناشنوا در عرصه علمی و اجتماعی، با تاکید بر اینکه تاکنون بهترین خدمات را در اختیار قشر ناشنوای قم گذاشته‌ایم، ادامه داد: خوشبختانه معلولانی که ازلحاظ ذهنی مشکلی ندارند، تحولات و پیشرفت‌های خوبی دارند و به رشد اجتماعی و خود اتکایی دست یافته‌اند.

معلولان استان تحول آفرین هستند



وی با اشاره به اینکه هدف بزرگ سازمان توانمندسازی معلولان است، افزود: اکنون برخی از معلولان ما توانایی‌هایی دارند که حتی به مردم عادی هم خدمات رسانی می‌کنند و در زندگی خود به پختگی و نخبگی رسیده‌اند.



واگذاری گسترده مسکن مهر به معلولان استان



مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم با بیان اینکه تمام کسانی که واجد شرایط دریافت مسکن هستند می‌توانند در بهزیستی ثبت نام کنند، گفت: سازمان بدون هیچ کمبود بودجه‌ای آمادگی دارد، به همه معلولان بالای 20 سال اعم از مجرد یا متاهل مسکن مهر با تسهیلات ویژه واگذار کند و این درحالی است که در شرایط عادی قانون واگذاری مسکن به افراد سالم مجرد، بالای 35 سال سن است.



وی از ناشنوایان کارآفرین خواست از فرصت تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند و افزود: هرکس شرایط انجام یکی از امور مشاغل خانگی به غیر از محصولات مواد غذایی را داشته باشد، از تسهیلات 5 میلیون تومانی بدون بهره برخوردار خواهد شد.



حاجی مظفری افزود: خوشبختانه گروه معلولان ناشنوا بهترین گروه معلولان در ایجاد اشتغال و کار آفرینی هستند و باید از این فرصت پیش آمده ‌‌نهایت استفاده را ببرند.



مدیرکل بهزیستی قم از حمایت ویژه بهزیستی از امر مقدس ازدواج خبر داد و گفت: پاداش‌های ویژه‌ای برای مزدوجین و حتی مددکارانی که معلولان را به ازدواج و تشکیل زندگی تشویق می‌کنند، اختصاص داده‌ایم.



آموزش رایگان معلولان



وی با اشاره به اینکه تامین هزینه آموزش‌های متنوع و حرفه آموزی برعهده بهزیستی است، اظهار داشت: طبق تفاهم نامه‌ای که با فنی و حرفه‌ای داریم، هرکدام از معلولان می‌توانند با توجه به میزان توانایی خود هرکدام از حرفه‌های مورد تأیید فنی و حرفه‌ای را با هزینه بهزیستی آموزش ببیند و بر اساس گواهی دریافتی، ازسوی ما مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرد.



مدیرکل بهزیستی قم با اشاره به اینکه باید با حربه پیشگیری از افزایش جمعیت معلول استان جلوگیری کرد، گفت: استان قم در غربال‌گری شنوایی کودکان و شنوایی سنجی افراد از استان‌های پیشتاز کشور است و توانستیم از بسیاری از بیماری‌های درحال رشد جلوگیری کنیم.



پیشگیری اصل جدایی ناپذیر از سازمان است



حاجی مظفری، از انجام مشاوره ژنتیک رایگان برای زوج‌های معلول خبر داد و افزود: سازمان به تنهایی نمی‌تواند وظیفه سنگین پیشگیری از تولدهای منجر به معلولیت جلوگیری کند و این امر نیاز به همکاری مسئولان و مردم دارد.



گفتنی است در پایان این مراسم ازسوی موسسه ناشنوایان وفاداران کربلا و با همکاری سازمان بهزیستی از جمعی از فعالان و نخبگان دانشجویی، علمی، هنری و ورزشی ناشنوا با اهدا لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.

