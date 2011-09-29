حکم بازداشت بین المللی ساعدی قذافی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات پلیس بین الملل (اینترپل) با اعلام این مطلب دلیل این اقدام را درخواست شورای انتقالی لیبی عنوان کردند.

این در حالی است که پس از سقوط رژیم قذافی و فرار اعضای خانواده وی به خارج از لیبی، ساعدی قذافی آخرین بار در نیجر دیده شده است.

بر این اساس پسر 38 ساله دیکتاتور لیبی که زمانی ریاست فدراسیون فوتبال این کشور را در دست داشته متهم به سوء استفاده از بودجه دولتی و سرکوب مخالفانش با استفاده از قدرت نظامی است.

نام ساعدی پیش از این نیز در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار گرفته است. گفتنی است این فرد فرمانده گردان 48 نیروهای سرکوبگر رژیم قذافی موسوم به "گردان ساعدی" نیز هست.