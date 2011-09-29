جشنواره "نقاشی، خط و خط نگاره های رضوی" در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز به کار این جشنواره با اشاره به اینکه امروز نخستین روز از هفته کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) است، گفت: فرصت مناسبی است تا به تبیین جایگاه ائمه به ویژه امام رضا(ع) و کریمه اهل بیت(ع) حضرت معصومه(س) در جامعه بپردازیم.

محمدحسین جعفری با بیان اینکه امسال نهمین دوره از جشنواره رضوی را برگزار می ‌کنیم، عنوان کرد: خوشحالیم که توانسته ‌ایم در قالب هنر مفاهیم اهل بیت(ع) را برای همگان به تصویر بکشیم.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امسال نخستین سالی است که خراسان جنوبی در حوزه خط و خط ‌نگاره به انجام فعالیت در جشنواره می ‌پردازد، تصریح کرد: امیدواریم خراسان جنوبی نیز بتواند عهده‌ دار برگزاری جشنواره‌ها در سال ‌های آتی باشد.

جعفری آثار رسیده به جشنواره را 320 اثر عنوان کرد و افزود: این تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره مربوط به 150 هنرمنداز سراسر کشور و 30 هنرمند از خراسان جنوبی بوده است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تبیین فرهنگ رضوی در جامعه دانست و گفت: جشنواره‌ها یکی از مهم‌ ترین عواملی هستند که در ترویج فرهنگ رضوی نقش مهمی ایفا می ‌کنند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: امیدوارم برگزاری اینگونه جشنواره‌ها محرکی برای انتقال فرهنگ اهل بیت(ع) به جامعه باشد.