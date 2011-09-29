بهره برداری از خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان برای منطقه تحول آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد قبل از ظهر امروز پنج شنبه در تماس تلفنی قربانقلی بردی محمد اف، رئیس جمهور ترکمنستان ضمن بررسی روند اجرای پروژه مهم و عظیم خط آهن مشترک ایران – ترکمنستان- قزاقستان، بر رفع همه موانع جهت تسریع در اتمام این پروژه تاکید کرده و آن را پروژه ای تاریخی و مهم برای منطقه توصیف کرد.



رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی مواضع و سخنان موفق، تاثیر گذار و قاطع دکتر احمدی نژاد در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به دولت و ملت ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد تا بهره برداری از این خط آهن مشترک هر چه سریعتر آغاز شود.



