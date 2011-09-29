به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) عصر امروز پنجشنبه در مراسم رونمایی و تحویل دهی سامانه موشکی میانبرد مرصاد طی سخنانی اظهار داشت: پدافند هوایی یکی از حلقه‌های زنجیره دفاعی کشور است که در اقتدار ایران اسلامی و افزایش قدرت بازدارندگی نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس یادآورشد: 8 سال دفاع مقدس دفاع متهورانه و انجام عملیات‌های بزرگی همچون علمیات فتح‌المبین، بیت‌المقدس و والفجر8 علیه رژیم بعثی عراق یادآور حماسه‌های باشکوه، جهاد فی سبیل‌الله و ایثار و شهادت رزمندگان جبهه‌های نبرد حق علیه باطل است.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) در ادامه با بیان اینکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا پدافند هوایی به نام مقدس بسیجی مفتخر شده است، گفت: کسانی که در پدافند هوایی هستند رزمندگان بدون سنگر هستند.

به گفته وی از جمله حماسه‌های رزمندگان پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس سرنگونی 80 فروند هواپیماهای رژیم بعث عراق در والفجر 8 بوده است.

صباحی فرد با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا پدافند هوایی را خط مقدم جبهه‌ها به شمار آوردند، گفت: به لطف الهی پدافند هوایی از این آزمون بزرگ تا کنون سربلند بیرون آمده است و با تجهیزات و ادوات بیشتری مدافع آسمان ولایت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص رونمایی و بهره برداری از سامانه موشکی میانبرد مرصاد گفت: یک نمونه از سامانه‌های موشکی ارتفاع متوسط تحت عنوان "سامانه موشکی میانبرد مرصاد" که به لطف الهی ئ با همت متخصصان داخلی به صورت 100 درصد بومی تهیه و ساخته شده است امروز رونمایی و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با بیان اینکه سامانه موشکی میانبرد مرصاد کلیه تست‌های سنگین میدانی را تحت هر شرایطی انجام داده است، گفت: از همین امروز می‌توانیم این سامانه موشکی میانبرد را در شبکه یکپارچه پدافند هوایی به کار گیریم.

به گفته صباحی فرد هماهنگی و انسجام وزارت دفاع، صنعت‌های وابسته، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح موجب شده تا در همه زمینه‌های راداری، موشکی و توپخانه‌ای به دستاوردهای مهمی برسیم که سامانه موشکی میانبرد مرصاد یکی از آنها است.

وی در بیان ویژگی‌های سامانه موشکی میانبرد مرصاد گفت: سامانه موشکی میانبرد مرصاد قادر است هدفهای هوایی را با سطح مقطع بسیار کم شناسایی و منهدم کند.