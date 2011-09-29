شطرنج بازان تربیت بدنی قم به مصاف پرسپولیس می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات این فصل لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور به هفته پایانی از دور رفت خود نزدیک شده است، شطرنج‌بازان تیم تربیت بدنی قم در پنج مسابقه حساس برابر حریفان خود به میدان می روند.



شطرنج بازان تیم تربیت بدنی قم از امروز در حالی در پنج مسابقه حساس مرحله پایانی دور رفت لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان می‌روند که در جدول رده بندی این دوره از رقابت ها در حال حاضر در مکان هشتم قرار دارند.



هفته پایانی رقابت های دور رفت لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور جام اندیشمندان طی امروز و فردا برگزار و طی آن رقابت 11 تیم لیگ برتری برگزار می شود و طبق برنامه شطرنج بازان تیم تربیت بدنی قم در گام نخست به مصاف تیم مدعی قهرمانی یعنی پرسپولیس تهران می روند.



این مصاف حساس در حالی برگزار می‌شود که مردان شطرنج باز قم که تیمی جوان در این فصل لیگ برتر هستند، در این مرحله با تیم های آذرخش خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تربیت بدنی بوشهر، افق ماندگار قزوین نیز چهار مسابقه حساس دیگر برگزار خواهند کرد.



این در حالی است که با برگزاری مرحله سوم که با حضور تیم های لیگ برتری در زنجان به انجام می رسد، پیکارهای دور رفت دهمین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور به پایان می رسد تا تیم ها آماده دور برگشت شوند.



در هفته پایانی از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور، تیم شطرنج تربیت‌بدنی با ترکیب احمد عسگری‌زاده، مصطفی مرادی، بردیا گله داری و مصطفی سخایی قم در لیگ برتر شرکت می‌کند.



این هفته از مسابقات در حالی برگزار می شود که عملکرد تیم تربیت بدنی قم در دومین هفته از دور رفت مسابقات لیگ بر‌تر نیز قابل توجه بود و با اینکه این تیم یکی از کم بضاعت‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ بر‌تر است اما نتایج قابل توجهی به دست آورد.



کسب دومین پیروزی این فصل مسابقات لیگ بر‌تر شطرنج برابر یکی از مدعیان حاضر در لیگ بر‌تر شطرنج باشگاه‌های کشور در هفته دوم محقق شد تا شطرنج بازان قمی موفق به کسب دهمین امتیاز خود در این فصل شوند.



تیم تربیت بدنی قم در هفته دوم لیگ بر‌تر شطرنج به یک پیروزی و یک باخت دست یافت و این در حالی است که پیکارهای هفته دوم از نیم فصل نخست مسابقات لیگ بر‌تر شطرنج باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم شطرنج افق ماندگار استان قزوین برگزار شد و طی آن تیم تربیت بدنی قم توانست نتایج خوبی را برابر حریفان قدر خود کسب کند.

