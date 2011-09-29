بزودی تفاهم نامه امنیتی بین ایران و پاکستان امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مصطفی محمد نجار گفت: این تفاهم نامه امنیتی در حال تنظیم است و بزودی مقام های مسوول دو کشور ایران و پاکستان آن را امضا خواهند کرد.



محمد نجار با تاکید بر با ارزش بودن همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف گفت: دو طرف قول توسعه و همکاری های مشترک را به یکدیگر داده و برای ارتقای سطح همکاری ها تلاش خواهند کرد.



وزیر کشور ایران سفر آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به ایران را نقطه عطف در روابط دو کشور دانست و افزود: همکاری های دو کشور در بخش انرژی و گاز بسیار با ارزش و تاثیر گذار است.



محمد نجار با بیان اینکه دشمنان مشترک دو کشور می خواهند روابط خوب و حسنه ایران و پاکستان را خدشه دار کنند، تاکید کرد: دو کشور اجازه نخواهند داد بیگانگان اقدامی علیه ایران و پاکستان داشته باشند.



وزیر کشور ایران درباره اهداف اصلی نشست امنیتی با همتای پاکستانی خود خاطر نشان کرد: همکاری های امنیتی، مبازره با قاچاق مواد مخدر و انسان، مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته از جمله مواردی بود که در این نشست در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.



وی همچنین تصریح کرد: طبق توافق به عمل آمده، از این پس تروریست ها به هیچ عنوان حق استفاده از خاک کشور پاکستان به منظور حمله به کشورهای همسایه را نخواهند داشت.



محمد نجار در ادامه به همکاری میان استانها و ایالت های همجوار دو کشور اشاره و خاطر نشان کرد که مردم این مناطق نقش مهمی در ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور خواهند داشت.



وزیر کشور ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر کمک 100 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به سیلزدگان پاکستان گفت: این کمک از سوی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی برای بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از سیل در جنوب پاکستان به تصویب رسیده است.



وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی، جغرافیایی و همچنین مرزها و منافع مشترک دو کشور، این سفر را بسیار مهم ارزیابی کرد.



رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: مبارزه با تروریسم یکی از اهداف اصلی کشور پاکستان است چرا که در این راه افراد بی گناه زیادی قربانی شده اند.



وزیر کشور پاکستان با قدردانی از کمک 100 میلیون دلاری ایران به سیلزدگان کشورش گفت: ملت ایران و پاکستان با دارا بودن مشترکات بسیار زیاد جزو یک خانواده بوده و کمک های مردم و دولت ایران به سیلزدگان پاکستانی از همین روح برادری نشات می گیرد.



رحمان ملک درباره امنیت مرزهای مشترک دو کشور نیز یادآور شد: در مبارزه با اشرار و تروریسم همکاری های خوبی در حال انجام است و دو طرف در تلاش هستند تا برای امنیت مرزهای خود بیش از گذشته فعالیت کنند.



وزیر کشور پاکستان در پایان با قدردانی از سفر وزیر کشور ایران و هیات همراه به کشورش تاکید کرد: دوستی ایران و پاکستان بسیار جدی، نزدیک و مستحکم است.