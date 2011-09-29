به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گردهمایی بزرگ حافظان قرآن و نهج البلاغه حوزات علمیه سراسر کشور با حضور بیش از هزار نفر از شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی مسابقات قرآن حوزه‌های علمیه فردا جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در این مراسم از 5 نفر از طلاب خادم قرآن و نهج البلاغه از حوزه‌های علمیه سراسر کشور تجلیل خواهد شد.



حسینی بیان داشت: در این گردهمایی که با حضور معاونان حوزه علمیه برگزار می‌شود حجت الاسلام زمانی معاون امور بین الملل حوزه سخنرانی می‌کند.



وی اضافه کرد: همچنین مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه در بخش مردان طلبه هزمان با این گردهمایی آغاز خواهد شد.



وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از هزار نفر در رشته‌های حفظ و قرائت، تفسیر و مفاهیم قرآن و مفاهیم حدیث به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و نفرات برتر نیز به مرحله نهایی این مسابقات راه می‌یابند.