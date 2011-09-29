نهادینه کردن ارزشهای دفاع مقدس نیاز به سازماندهی جامع دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر پنجشنبه، در جمع ایثارگران اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل با بیان اینکه معرفی ارزشهای دفاع مقدس به جوانان از اصول انقلاب اسلامی اظهار کرد: حقیقت این است که سرمایه جوانان کشور ما ، دین باوری، استکبار ستیزی، زندگی هدفمند و تلاش در راه سازندگی میهن است.

وی وجود جمعیت انبوه جوان پر انرژی و مستعد در کشور را نعمت و ثروت بزرگی دانست و تصریح کرد: این ثروت به شرطی ارزشمند است که با هویت صحیح اسلامی ساخته شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: مهمترین کار در ایجاد روحیه مثبت در جوانان، امید به آینده و شوق نسبت به ساخت آینده و بهره‌گیری از فضایی است که انقلاب در اختیار انسانها و بخصوص نسل جوان گذاشته است.

ستوده همچنین به نقش ولایت فقیه در دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: ولایت و رهبری در اسلام به غیر از مدیریت جامعه و انسان، رهبری اسلامی دارای اختیارات وسیع حکومتی در امر مدیریت و دفاع از اسلام و کشور است.

این مسئول شاخصهای جهاد دفاعی در نزد ولایت فقیه را مقابله اسلام و کفر، شکوفایی ایمان و معنویت، نمایش مدیریت و فرماندهی اسلامی جنگ، صدور اخلاق اسلامی، اثبات و وجود امدادهای غیبی و ظلم ستیزی با تمام مظلومیت عنوان کرد.

ستوده افزود: ما حصل جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس به دستاوردهای بزرگی منتهی شد که ارائه یک الگوی برجسته مقاومت به جهان و اثبات تواناییهای دفاعی از مهمترین آنها است.

به گفته این مسئول صدور انقلاب و رسیدن طنین حق طلبی آن در عین مظلومیت به گوش جهانیان و مورد تجلیل قرار گرفتن توسط آگاهان جهان از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس ایران است.

در پایان این دیدار با دادن هدایایی از خانواده ها و ایثارگران اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تجلیل شد.