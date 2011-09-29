کتاب مصور خاطرات دفاع مقدس در خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی در مراسم رونمایی از این کتاب مصور و فیلم کوتاه نقاشی در حوزه دفاع مقدس در منزل جانباز علی دوستی، اظهارداشت: بی ‌توجهی به ایثارگران از معضلات فرهنگ دفاع مقدس است.

غلامرضا طاهری افزود: در صحنه‌ های جنگ به مقداری که ایمان و تقوا بیشتر بود خلوص و نشاط در صحنه های جنگ نیز بیشتر نمایان می‌ شد.

وی بااشاره به ضرورت مخاطب سازی برای ترویج فرهنگ جبهه ها، افزود: برای این کار باید توجه مردم را به سمت جنگ جلب کنیم که در این راستا قدم های اولیه آن برداشته شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان ‌جنوبی نیز در این مراسم گفت: خالق هنر دوران دفاع مقدس ایثارگران و جانبازان هستند که بهتر است رونمایی در منازل صاحبان این آثار باشد.

حسن مجنونی افزود: ایده رونمایی از آثار هنری در منازل ایثارگران و جانبازان از طرف رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور توسط بخش نامه‌ ای ابلاغ شده است.

به گفته این مسئول این کتاب اولین جلد کتاب از سری خاطرات دوران دفاع مقدس است که در مورد جانباز و ایثارگر "علی دوستی" به چاپ رسیده و چاپ این کتاب به صورت سلسله ‌وار انجام می شود.

وی اظهار کرد: چاپ کتاب دفاع مقدس به سبک فتوکلاژ برای اولین بار در حوزه دفاع مقدس انجام شده است.