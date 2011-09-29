توقف پیکان، پیروزی پاس و شکست برق شیراز/ شش تساوی در هفته دوم!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 13 دیدار و لغو یک مسابقه پیگیری شد که در گروه "الف" پیکان شکست برابر فولاد یزد را با تساوی یک بر یک عوض کرد.

در این گروه تیم‌های مدعی گسترش فولاد تبریز، پیام مخابرات متوقف شدند. ابومسلم، ایرانجوان بوشهر و داماش پارسه تهران از سد حریفان خود گذشتند و بازی تیم‌های استیل آذین و صنعت نفت ساری برگزار نشد. با توجه به اینکه تیم صنعت نفت ساری در بازی نخست هم 3 بر صفر بازنده شده بود، درصورتیکه این بازی را هم با رای فدراسیون بازنده شود، احتمال حذفش از گردونه مسابقات وجود دارد.

در گروه "ب" هم گل‌گهر سیرجان از سد تربیت یزد عبور کرد و پاس همدان برابر نساجی مازندران پیروز شد، نفت مسجد سلیمان با یک گل ماشین سازی تبریز را شکست داد و برق شیراز در لرستان مغلوب کهر زاگرس شد. تیم‌های شهرداری یاسوج، آلومینیوم هرمزگان و استقلال صنعتی خوزستان هم برابر میزبانان خود به تساوی دست یافتند.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* ابومسلم مشهد یک - مس رفسنجان صفر

* ایرانجوان بوشهر 2 - اتکا گلستان یک

* شهرداری بندرعباس صفر - داماش پارسه تهران یک

* پیام مخابرات فارس صفر - سایپا شمال صفر

* شهرداری اراک یک - گسترش فولاد تبریز یک

* پیکان تهران یک - فولاد یزد یک

* استیل آذین - صنعت ساری(این مسابقه به تعویق افتاد)

گروه ب:

* گل‌گهر سیرجان 2 - تربیت یزد یک

* کهر زاگرس لرستان یک - برق شیراز صفر

* نفت مسجد سلیمان یک - ماشین سازی تبریز صفر

* پاس همدان 2 - نساجی مازندران یک

* نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری یاسوج 2

* کاوه تهران صفر - استقلال صنعتی صفر

* شیرین فراز کرمانشاه یک - آلومینیوم هرمزگان یک