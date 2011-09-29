8 هزار دانش آموز یزدی در انتظار عاطفه ها/ کمک 5 میلیارد ریالی مردم یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری عصر پنج شنبه در مراسم جشن عاطفه ها اظهار داشت: امیدواریم با حمایتهای مردم مومن و نوع ‌دوست مناطق مختلف استان یزد، شاهد رفع مشکلات دانش ‌آموزان بی بضاعت و محروم استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در جشن عاطفه ‌ها بیش از پنج میلیارد و 200 میلیون ریال جمع ‌آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: این میزان کمک امسال با مشارکت مردم نوع ‌دوست استان افزایش یابد.

نصیری یادآور شد: امسال دو هزار و 200 پایگاه در سطح استان یزد کار جمع ‌آوری کمکهای مردمی در سطح شهرها، مناطق روستایی و واحدهای آموزشی را انجام می ‌دهند و فعالیت آنها طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: برای جمع‌آوری کمک‌ های دانش‌آموزان در سطح استان پاکت‌هایی بین آنها توزیع شده است و کمک‌ هایی که در هر واحد آموزشی جمع‌ آوری می شود با صلاحدید مدیر و شورای پرورشی همان مدرسه بین دانش‌آموزان نیازمند این واحدها توزیع می‌ شود.

نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: کارهای ارزشمند فقط برای رضای خداوند متعال انجام می ‌شود و تنها در این صورت است که کار خیر ماندگار خواهد ماند.

آیت‌ الله محمدرضا ناصری افزود: باید با تأسی به ائمه اطهار(ع) همواره نسبت به یاری ‌رسانی نیازمندان اهتمام ویژه ‌ای داشته باشیم.