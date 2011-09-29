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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

8 هزار دانش آموز یزدی در انتظار عاطفه ها/ کمک 5 میلیارد ریالی مردم یزد

8 هزار دانش آموز یزدی در انتظار عاطفه ها/ کمک 5 میلیارد ریالی مردم یزد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از هشت هزار دانش ‌آموز بی ‌بضاعت یزدی به حمایت جدی خیران نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری عصر پنج شنبه در مراسم جشن عاطفه ها اظهار داشت: امیدواریم با حمایتهای مردم مومن و نوع ‌دوست مناطق مختلف استان یزد، شاهد رفع مشکلات دانش ‌آموزان بی بضاعت و محروم استان باشیم.　

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در جشن عاطفه ‌ها بیش از پنج میلیارد و 200 میلیون ریال جمع ‌آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: این میزان کمک امسال با مشارکت مردم نوع ‌دوست استان افزایش یابد.

نصیری یادآور شد: امسال دو هزار و 200 پایگاه در سطح استان یزد کار جمع ‌آوری کمکهای مردمی در سطح شهرها، مناطق روستایی و واحدهای آموزشی را انجام می ‌دهند و فعالیت آنها طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.　

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: برای جمع‌آوری کمک‌ های دانش‌آموزان در سطح استان پاکت‌هایی بین آنها توزیع شده است و　کمک‌ هایی که در هر واحد آموزشی جمع‌ آوری می شود با صلاحدید مدیر و شورای پرورشی همان مدرسه بین دانش‌آموزان نیازمند این واحدها توزیع می‌ شود.

نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: کارهای ارزشمند فقط برای رضای خداوند متعال انجام می ‌شود و تنها در این صورت است که کار خیر ماندگار خواهد ماند.

آیت‌ الله محمدرضا ناصری افزود: باید با تأسی به ائمه اطهار(ع) همواره نسبت به یاری ‌رسانی نیازمندان اهتمام ویژه ‌ای داشته باشیم.　

کد مطلب 1420162

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