رایزنی مقامات سیاسی و نظامی پاکستان برای پاسخ به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نشست ویژه سران سیاسی و نظامی پاکستان برای رایزنی در مورد اتهام افکنی اخیر واشنگتن، امروز پنج شنبه در اسلام آباد برگزار شد.

در این نشست ژنرال "احمد شجاع پاشا" رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) نیز سخنرانی می کند. این سازمان از سوی رئیس ستاد مشترک آمریکا به همکاری با شبکه تروریستی حقانی متهم شده است.

به گزارش رسانه های پاکستانی در این نشست همچنین احتمال اقدام نظامی یکجانبه آمریکا در خاک این کشور برای مقابله با این شبکه مورد بررسی قرار می گیرد.



این در حالی است که اظهارات جنجالی ژنرال "مایک مولن" در مورد رابطه ISI و شبکه حقانی موجب واکنش شدید مقامات و گروههای سیاسی پاکستان شده است.

مولن طی سخنانی که هفته گذشته در سنای آمریکا ایراد کرد مدعی شد شبکه حقانی بازوی راست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به شمار می رود. وی همچنین این شبکه را مسئول حمله تروریستی 22 شهریور ماه به سفارت آمریکا در کابل دانست.