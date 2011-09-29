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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

در سیستان و بلوچستان/

مردم مراقب بیماری تب کیو باشند

مردم مراقب بیماری تب کیو باشند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: تب کیو یا آنفلوآنزای بزی یک بیماری مشترک بین انسان و دام است و مردم استان باید مراقب این بیماری باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: تب کیو که نام دیگر آن آنفلوآنزای بزی است برای نخستین بار در کشور افغانستان گزارش شده است.

این اطلاعیه می افزاید: مصرف شیر و لبنیات خام آلوده، گرد و غبار آلوده به باکتری این بیماری به خصوص در چراگاهی که دام مبتلا به این بیماری حضور داشته باشد، تماس با گوشت، خون و ترشحات حیوان آلوده از مهمترین راه های ابتلا انسان به آنفلوانزای بزی است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: شهروندان جهت جلوگیری از ابتلا به تب کیو از سیر و فرآورده های لبنی پاستوریزه استفاده کنند.

این اطلاعیه می افزاید: ضروری است از لوازم حفاظتی بخصوص ماسک، عینک، دستکش و چکمه در هنگام ذبح دام استفاده شود و اماکن دامی نیز به طور مرتب شسته و به هنگام زاد و ولد حیوان ترشحات و پرده های جنینی معدوم شود.

کد مطلب 1420167

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